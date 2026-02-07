Σάββατο 7 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 8 Φλεβάρη 2026
Σελίδα 36
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η ελληνική αποστολή

Στη διοργάνωση σε Μιλάνο και Κορτίνα αναμένεται να πάρουν μέρος γύρω στους 2.900 αθλητές και αθλήτριες από 90 χώρες, βάσει των επίσημων στοιχείων. Το «παρών» θα δώσει και η Ελλάδα, με 5μελή αποστολή, που θα συμμετάσχει στα αγωνίσματα του σκι και πιο συγκεκριμένα στους Δρόμους Αντοχής και στο Αλπικό Σκι.

Στους Δρόμους Αντοχής ο Απόστολος Αγγέλης θα αγωνιστεί στα 20 χλμ. (10 χμ. Κλασική συν 10 χλμ. Ελεύθερη Τεχνική), στο Ατομικό Σπριντ Κλασικής Τεχνικής και στα 10 χλμ. Ελεύθερης Τεχνικής. Η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου θα συμμετάσχει στα 10 χλμ. Ελεύθερης Τεχνικής και στο Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερης Τεχνικής, και η Νεφέλη Τίτα επίσης στα 10 χλμ. Ελεύθερης Τεχνικής και στο Ομαδικό Σπριντ.

Στο Αλπικό Σκι η Μαρία Ελένη Τσιόβολου θα πάρει μέρος στη Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση και στην Τεχνική Κατάβαση, ενώ ο Αλέξανδρος Γκιννής - που ήταν ο σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας στην τελετή έναρξης - θα αγωνιστεί στην Τεχνική Κατάβαση.

  • Οι Αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 Σπορ και από τα κανάλια ΕΡΤ Sports στο ERTFLIX.
    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
