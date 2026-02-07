ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2026

Κάνουν παιχνίδι ... οι ανταγωνισμοί

Η παρουσία της ICE στους αγώνες και η συμμετοχή αθλητών από Ρωσία και Λευκορωσία με το καθεστώς της «ουδετερότητας» κυριαρχούν στη συζήτηση γύρω από τη διοργάνωση σε Μιλάνο - Κορτίνα

Με το Μιλάνο και την Κορτίνα, στην καρδιά των ιταλικών Αλπεων, να βρίσκονται στο επίκεντρο ως συνδιοργανώτριες πόλεις, η αυλαία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 άνοιξε την Παρασκευή με την τελετή έναρξης στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου. Από το Σάββατο 7 Φλεβάρη ξεκινάει το κυρίως μέρος της αθλητικής δράσης και οι Αγώνες θα ολοκληρωθούν στις 22 του μήνα με την τελετή λήξης.

Παρά τον εξειδικευμένο χαρακτήρα των Αγώνων, που αφορά κυρίως τα χειμερινά σπορ, η διοργάνωση δεν στερείται δημοφιλία, ειδικά στο μπλοκ των πιο βόρειων χωρών - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αφορά μόνο αυτές, αφού οι συμμετοχές εκτείνονται σε παγκόσμια κλίμακα, ακόμα και σε χώρες όπου ο χειμώνας είναι άγνωστη λέξη.

Αυτή η υψηλή δημοφιλία μάλιστα αποτελεί τον βασικό παράγοντα που και αυτή η διοργάνωση, αποτελώντας μία ακόμα πλευρά του σημερινού παγκόσμιου εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, δεν ξεφεύγει από τις γενικότερες λογικές και πρακτικές που διέπουν το οικοδόμημα αυτό, με τους επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς των πολυεθνικών να βρίσκουν και σε αυτήν την περίπτωση πρόσφορο έδαφος για να δώσουν την δική τους μάχη συμφερόντων.

Προφανώς, πέραν των όσων συμβαίνουν με επίκεντρο την επιχειρηματική δράση, η Ιστορία του θεσμού έχει αποδείξει πως επίσης επικοινωνιακά έχει βρεθεί στο επίκεντρο των εκάστοτε γεωστρατηγικών ανταγωνισμών. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1939 στη ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ, μέχρι τη διοργάνωση στο Σότσι της Ρωσίας το 2014, εν μέσω των γεγονότων σε Ουκρανία και Κριμαία, και από τη διοργάνωση στη Νότια Κορέα το 2018 μέχρι αυτή στο Πεκίνο το 2022 και τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν αποτελέσει πρόσφορο έδαφος στον πόλεμο της προπαγάνδας. Στη σημερινή φάση όξυνσης των ανταγωνισμών, η φετινή διοργάνωση σε Μιλάνο - Κορτίνα δεν έμεινε έξω από τον χορό...

Αντιδράσεις και ερωτήματα για την παρουσία της ΙCE





Λίγες μέρες πριν την επίσημη έναρξη, οι Αγώνες βρέθηκαν στο επίκεντρο, όχι όμως για αθλητικούς λόγους. Αφορμή στάθηκαν οι αντιδράσεις που προκάλεσε τόσο στο Μιλάνο όσο και σε άλλες ιταλικές πόλεις η αποκάλυψη ότι άνδρες της περιβόητης Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ΙCE) θα βρεθούν σε Μιλάνο και Κορτίνα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την αμερικάνικη πρεσβεία στην Ιταλία, οι πράκτορες της ICE θα υποστηρίξουν τις δυνάμεις ασφαλείας που είναι επιφορτισμένες με την ασφάλεια αξιωματούχων των ΗΠΑ που θα παρευρεθούν στους αγώνες, και δεν θα διεξάγουν καμία επιχείρηση καταστολής έναντι της «παράνομης» μετανάστευσης στη χώρα.

Αρχικά οι ιταλικές αρχές διέψευσαν τις πληροφορίες για την έλευση των ανδρών της ICE σε ευρωπαϊκό έδαφος, στη συνέχεια προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το θέμα, κινούμενες στη γραμμή της αμερικανικής πρεσβείας, για περιορισμένα καθήκοντα ασφαλείας. Να σημειωθεί ότι στην τελετή έναρξης αναμενόταν να παρευρεθούν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μ. Ρούμπιο, με την παρουσία των δύο πλέον υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ να χαρακτηρίζεται από αναλυτές κίνηση υψηλού πολιτικού ενδιαφέροντος από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου.

Η παρουσία πρακτόρων της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες προκάλεσε συζήτηση αλλά και σφοδρές αντιδράσεις στην Ιταλία, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Μελόνι για «υποταγή» στις απαιτήσεις του Τραμπ και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Ο δε Τζ. Σάλα, δήμαρχος Μιλάνου, χαρακτήρισε την παρουσία των ανδρών της ICE στην πόλη ανεπιθύμητη και έκανε λόγο για «συμμορία που σκοτώνει κόσμο». Την ίδια στιγμή, Ιταλοί πολιτικοί αναλυτές εξέφρασαν έντονο προβληματισμό για ενδεχόμενη «ανταλλαγή πληροφοριών» και στρατηγικού σχεδιασμού ανάμεσα στις δύο πλευρές, σε θέματα όπως το Μεταναστευτικό στη γειτονική χώρα. Επίσης, το περασμένο Σάββατο, 31 Γενάρη, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση στο Μιλάνο ενάντια στην παρουσία της αμερικανικής υπηρεσίας, ενώ αντίστοιχα συλλαλητήρια έγιναν και σε άλλες ιταλικές πόλεις.





Το γνωστό αλισβερίσι με τη Ρωσία

Από την πλευρά του ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, σε παρέμβασή του στη Βουλή αναφέρθηκε σε συνεργασία του ερευνητικού σκέλους της ICE με τις ιταλικές αρχές για την πρόληψη τυχόν «τρομοκρατικών επιθέσεων», ενώ σημείωσε ότι η συνεργασία αυτή με την ICE βασίζεται σε διμερή συμφωνία που υπογράφηκε το 2009 και επικυρώθηκε το 2014, όταν - όπως είπε - «κυβερνούσε η αντιπολίτευση, η ίδια που σήμερα αγανακτεί».

Σε μία ακόμα δημοφιλή διεθνή αθλητική διοργάνωση, όπως οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, και στο πλαίσιο των γεωπολιτικών παιχνιδιών, επανέρχεται και το ...ρωσικό ζήτημα, που έχει να κάνει με τη συμμετοχή αθλητών από τη Ρωσία (όπως και από τη Λευκορωσία), σε μια περίοδο που οι κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί στον ρωσικό αθλητισμό από τους διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς και φορείς - από το 2022 - φαίνεται να μπαίνουν σε φάση επαναδιαπραγμάτευσης πιο σοβαρά από κάθε άλλη φορά.

Αρχικά, πριν περίπου έναν χρόνο, και κόντρα στην τάση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να επιτρέψει τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών, έστω σε περιορισμένο αριθμό και υπό καθεστώς «ουδετερότητας» (χωρίς σημαία, ύμνο και διακριτικά), η Διεθνής Ομοσπονδία Σκι και Χειμερινών Αθλημάτων (FIS) τράβηξε τον δικό της δρόμο, απαγορεύοντας τη συμμετοχή αθλητών από τις δυο χώρες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παρα-Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 στην Ιταλία (Οκτώβρης 2025). Η ρωσική πλευρά προσέφυγε στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), όπου τελικά δικαιώθηκε τον Δεκέμβρη, καθώς το CAS έκρινε ως παράνομη την απόφαση της FIS να μπλοκάρει τις ρωσικές και λευκορωσικές συμμετοχές, επιτρέποντάς τες.

Με τις αντιδράσεις όμως να συνεχίζονται τους τελευταίους μήνες, κυρίως από το μπλοκ των χωρών που θεωρούνται βασικοί ανταγωνιστές της Ρωσίας, η ΔΟΕ εξέδωσε αυστηρές οδηγίες για την εφαρμογή του καθεστώτος «ουδετερότητας», επεκτείνοντάς το και στους φιλάθλους που θα βρεθούν στις δύο πόλεις και απαγορεύοντας τη χρήση ρωσικών συμβόλων (σημαίες, μπλούζες, πανό κ.λπ.).

Μπ. Τσ.