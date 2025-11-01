SUPER LEAGUE

Δοκιμάζεται η εξάδα

Στις δοκιμασίες των ομάδων της πρώτης εξάδας της βαθμολογίας της Super League επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στην 9η αγωνιστική.

Θέλοντας να παραμείνει πρωτοπόρος ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις Σέρρες τον ουραγό Πανσερραϊκό, που «καίγεται» για τους βαθμούς. Τη νικηφόρα πορεία του επιδιώκει να συνεχίσει και ο 2ος Ολυμπιακός, υποδεχόμενος στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον 4ο Αρη. Ανάκαμψη και ξεπέρασμα του κλίματος προβληματισμού για τις τελευταίες εμφανίσεις ψάχνει η ΑΕΚ, φιλοξενώντας στη Νέα Φιλαδέλφεια τον ανανεωμένο Παναιτωλικό. Τέλος, Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός (που ισοβαθμούν με τον Αρη στην 4η θέση) δοκιμάζονται στη Θεσσαλία, με αντιπάλους τον Βόλο και τη Λάρισα αντίστοιχα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 1/11: Βόλος - Παναθηναϊκός (18.00 - Cosmote Sport 2), Ατρόμητος - Κηφισιά (19.30 - Novasports Prime), Ολυμπιακός - Αρης (20.00 - Cosmote Sport 1).

Κυριακή 2/11: ΑΕΛ - Λεβαδειακός (17.30 - Cosmote Sport 1), Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (19.00 - Novasports Prime), ΑΕΚ - Παναιτωλικός (21.00 - Cosmote Sport 1).

Δευτέρα 3/11: Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ (17.00 - Novasports Prime).

SUPER LEAGUE 2

Σε Θεσσαλία και Πελοπόννησο το ενδιαφέρον

Οι εκτός έδρας αποστολές των ομάδων που προπορεύονται στον 1ο όμιλο και η τοπική κόντρα της Πελοποννήσου στον 2ο όμιλο είναι τα ματς που ξεχωρίζουν στην 8η αγωνιστική της Super League 2. Αναλυτικά:

1ος όμιλος

Σάββατο 1/11 (15.00): Νέστος Χρυσούπολης - Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Β' - Μακεδονικός.

Κυριακή 2/11: 14.00: Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής (Action 24), Καμπανιακός - Αστέρας Τρίπολης Β'. 15.00: ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα.

2ος όμιλος

Σάββατο 1/11: 14.00: Athens Kallithea - Μαρκό (Action 24). 15.00: Καλαμάτα - Παναργειακός, Ολυμπιακός Β' - Ηλιούπολη.

Κυριακή 2/11: 13.00: Ελλάς Σύρου - Πανιώνιος. 15.00: Αιγάλεω - Χανιά.

BASKET LEAGUE

Ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον Aρη να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ξεχωρίζει στην 8η αγωνιστική της Basket League, με τις δύο ομάδες να θέλουν να επιβεβαιώσουν τις υψηλές φετινές βλέψεις τους. Στα αξιοσημείωτα του προγράμματος και η τοπική κόντρα της Αθήνας, όπου το επίσης φιλόδοξο Περιστέρι υποδέχεται την αήττητη και εκ των πρωτοπόρων ΑΕΚ. Ο επίσης πρωτοπόρος Ολυμπιακός στον απόηχο των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Ηρακλή, ενώ ρεπό έχει ο Παναθηναϊκός. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 1/11: Κολοσσός Ρόδου - Πανιώνιος (16.00 ΕΡΤ Sports 1), Περιστέρι - ΑΕΚ (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Αρης - ΠΑΟΚ (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ), Προμηθέας Πάτρας - Καρδίτσα (18.15 - ΕΡΤ Sports 1).

Κυριακή 2/11: Ολυμπιακός - Ηρακλής (13.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Μύκονος - Μαρούσι (ΕΡΤ2 Σπορ).