ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Το «αθλητικό μοντέλο» της ΕΕ έχει ως «άλφα και ωμέγα» τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό

Η παρέμβαση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ στη συζήτηση για το ψήφισμα

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια ο Κώστας Παπαδάκης, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, τόνισε:

«Το λεγόμενο ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ενωσης - όπως και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, και της σημερινής - έχει ως "άλφα και ωμέγα" τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, το λεγόμενο δίκαιο του ανταγωνισμού, των μάνατζερ, των ανταγωνιζόμενων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων, των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.

Τα στημένα παιχνίδια, το ντόπινγκ, η βία από οπαδικούς στρατούς των μεγαλοϊδιοκτητών, το κυνήγι των χορηγών, η κρεατομηχανή των μεγάλων επιδόσεων, η εξουθένωση των αθλητών, είναι όλα τους συνέπειες της μετατροπής του αθλητισμού σε εμπορικό προϊόν. Εχετε νομιμοποιήσει μέχρι και τον τζόγο, βάζοντας τον στοιχηματισμό να χρηματοδοτεί τον αθλητισμό, ως τάχα υγιής δραστηριότητα.

Απαιτούμε εδώ και τώρα κρατική χρηματοδότηση για γήπεδα και υποδομές στον λαό, για σχολικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό, με στήριξη όλων των αθλητών, προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση.

Επίσης, ενώνουμε τη φωνή μας με τους λαούς που διατρανώνουν στις κερκίδες και στους δρόμους "Λευτεριά στην Παλαιστίνη"».