ΤΟΚΙΟ.- Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο, Κασιουαζάκι-Καρίουα, που βρίσκεται στην Ιαπωνία, επαναλειτούργησε χτες για πρώτη φορά μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011. Η επανεκκίνηση αφορά προς το παρόν τον έναν από τους επτά συνολικά αντιδραστήρες, που φέρεται να είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο σε όρους συνολικής δυνατότητας παραγωγής. Αν και οι τοπικές αρχές έδωσαν τη σχετική έγκριση, η ανησυχία του λαού της περιοχής είναι μεγάλη - σύμφωνα με έρευνα το 60% των κατοίκων δήλωνε αντίθετο - όπως διατράνωσαν και προχτές διαδηλωτές, παρά το κρύο και το χιόνι, έξω από τον σταθμό.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Σε έξαρση παραμένουν τα κρούσματα ιλαράς στις ΗΠΑ και δη στην πολιτεία της Νότιας Καρολίνας λόγω δυσπιστίας των Αμερικανών έναντι των εμβολίων, που εντείνεται και από την πολιτική του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι του νεότερου.