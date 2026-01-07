Αρης, ΠΑΟΚ και Κηφισιά προκρίθηκαν στην οκτάδα μετά τους χθεσινούς αγώνες πλέι οφ
INTIME SPORTS
Στο χθεσινό πρόγραμμα ο Αρης επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού (Μορόν 30', Ράτσιτς 44') στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και πήρε την πρόκριση. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επανάληψη έλεγξαν τον ρυθμό χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
Για πρώτη φορά στην Ιστορία της η Κηφισιά προκρίθηκε στα προημιτελικά του θεσμού, μετά τη νίκη της με 1-0 επί του Βόλου (Αμανί 81') στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν την πίεση των ανώτερων επιθετικά γηπεδούχων (είχαν τρία δοκάρια) και χτύπησαν στο φινάλε.
Στο πλέον δραματικό ματς της χθεσινής ημέρας, στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με πολύ άγχος πήρε την πρόκριση νικώντας 5-4 τον αξιόμαχο Ατρόμητο στα πέναλτι, μετά από ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια (Ζίβκοβιτς 54' - Μπάκου 52'). Πρωταγωνιστής για τον «Δικέφαλο του Βορρά» ήταν ο νεαρός τερματοφύλακας Μοναστιρλής, που απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι του Καραμάνη.
Το πρόγραμμα των αγώνων πλέι οφ ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση στο Ηράκλειο, όπου ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (17.00 - Cosmote Sport 1).
Τα ζευγάρια στα προημιτελικά: Παναθηναϊκός - Αρης, Λεβαδειακός - Κηφισιά, Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης/ΟΦΗ.