Συμπληρώνεται το «παζλ» των προημιτελικών

Το «παζλ» των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας συμπληρώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του μετά τη χθεσινή διεξαγωγή των τριών εκ των τεσσάρων αγώνων πλέι οφ για τις εναπομείνασες θέσεις της οκτάδας. Θυμίζουμε ότι στα προημιτελικά είχαν ήδη κλείσει θέση οι τέσσερις πρώτες ομάδες της League Phase: Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός.

Στο χθεσινό πρόγραμμα ο Αρης επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού (Μορόν 30', Ράτσιτς 44') στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και πήρε την πρόκριση. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επανάληψη έλεγξαν τον ρυθμό χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Για πρώτη φορά στην Ιστορία της η Κηφισιά προκρίθηκε στα προημιτελικά του θεσμού, μετά τη νίκη της με 1-0 επί του Βόλου (Αμανί 81') στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν την πίεση των ανώτερων επιθετικά γηπεδούχων (είχαν τρία δοκάρια) και χτύπησαν στο φινάλε.

Στο πλέον δραματικό ματς της χθεσινής ημέρας, στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με πολύ άγχος πήρε την πρόκριση νικώντας 5-4 τον αξιόμαχο Ατρόμητο στα πέναλτι, μετά από ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια (Ζίβκοβιτς 54' - Μπάκου 52'). Πρωταγωνιστής για τον «Δικέφαλο του Βορρά» ήταν ο νεαρός τερματοφύλακας Μοναστιρλής, που απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι του Καραμάνη.

Το πρόγραμμα των αγώνων πλέι οφ ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση στο Ηράκλειο, όπου ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (17.00 - Cosmote Sport 1).

Τα ζευγάρια στα προημιτελικά: Παναθηναϊκός - Αρης, Λεβαδειακός - Κηφισιά, Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης/ΟΦΗ.