ΒΟΛΕΪ - CEV CUP

Με προβάδισμα ο Ολυμπιακός

Με τον Ολυμπιακό να έχει «αέρα» πρόκρισης και τους Παναθηναϊκό και Μίλωνα να καλούνται να κάνουν ανατροπή, οι τρεις ελληνικές ομάδες αγωνίζονται σήμερα στους επαναληπτικούς της φάσης των «32» του CEV Cup βόλεϊ ανδρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Απελντορν στην Ολλανδία (20.30 - Cosmote Sport 7), έχοντας ως «προίκα» τη σημαντική νίκη τους με 3-0 σετ, και θέλουν να σφραγίσουν την πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός, με αντίπαλο τη γαλλική Πουατιέ στο Μετς (18.00 - Cosmote Sport 6), επιδιώκει να ανατρέψει το σε βάρος του 3-0 από το πρώτο ματς και να οδηγήσει το ζευγάρι στο «χρυσό» σετ.

Το πιο δύσκολο έργο από τους τρεις έχει ο Μίλωνας, που αγωνίζεται στην Τσεχία κόντρα στην Καρλοβάρσκο (19.00) έχοντας ηττηθεί με 3-1 εντός έδρας.