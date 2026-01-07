Τετάρτη 7 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΒASKET LEAGUE
Ποδαρικό με ... πάρτι στη Μύκονο

Με τη Μύκονο να κάνει την έκπληξη ξεκίνησε η δράση στην Basket League για το 2026, με τη διεξαγωγή της 13ης αγωνιστικής, με την οποία ολοκληρώθηκε ο 1ος γύρος και καθορίστηκαν και τα ζευγάρια στο Κύπελλο βάσει των θέσεων στη βαθμολογία.

Από τα αποτελέσματα της αγωνιστικής ξεχώρισε η σπουδαία επιτυχία της νεοφώτιστης Μυκόνου, που συνεχίζοντας εντυπωσιακά νίκησε 101-94 τον ΠΑΟΚ εντός έδρας, έκανε βήμα παραμονής και εδραίωσε τη θέση της στην πρώτη οκτάδα. Στα αξιοσημείωτα και η πολύτιμη νίκη της ΑΕΚ στην Πάτρα, 94-86 τον Προμηθέα, που ανέβασε την «Ενωση» στην πρώτη τετράδα. Αήττητος στην κορυφή ολοκλήρωσε τον 1ο γύρο ο Ολυμπιακός, νικώντας 95-84 τον Αρη στο Αλεξάνδρειο. Αλλα αποτελέσματα: Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 92-85, Ηρακλής - Περιστέρι 73-59, Κολοσσός Ρόδου - Μαρούσι 90-76.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 24, Παναθηναϊκός 23, ΠΑΟΚ 21, ΑΕΚ 20, Προμηθέας Πάτρας 18, Μύκονος 18, Ηρακλής 18, Αρης 17, Περιστέρι 17, Καρδίτσα 16, Κολοσσός Ρόδου 15, Μαρούσι 15, Πανιώνιος 13.

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
