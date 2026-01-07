ΤΕΝΙΣ - UNITED CUP

Βλέψεις για τετράδα η Εθνική

Την πρόκριση στα ημιτελικά του διεθνούς τουρνουά τένις United Cup στην Αυστραλία διεκδικεί σήμερα η Εθνική ομάδα, αντιμετωπίζοντας την αντίστοιχη των ΗΠΑ για τα προημιτελικά του θεσμού (11.00 και 13.30 ώρα Ελλάδας). Την ελληνική αποστολή αποτελούν οι Στέφανος Τσιτσιπάς, Μαρία Σάκκαρη, Στέφανος Σακελλαρίδης, Πέτρος Τσιτσιπάς, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη.

Η Εθνική πήρε την πρόκριση στην οκτάδα του τουρνουά κατακτώντας την πρωτιά στον 5ο όμιλο της 1ης φάσης, με νίκες επί της Ιαπωνίας (3-0 στο σύνολο) και της Μεγάλης Βρετανίας (2-1 στο σύνολο).