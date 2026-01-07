ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΤΕΛΙΚΟΣ SUPER CUP

Κατέκτησε το τρόπαιο ο Ολυμπιακός

Τον τίτλο του υπερπρωταθλητή της σεζόν 2024 - 2025 κατέκτησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος στον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο επικράτησε του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση (Ταρέμι 96', Καλογερόπουλος 107', Γιαζίτζι 113'), μετά από ισοπαλία 0-0 στην κανονική διάρκεια.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες είχαν αποτελέσει το ζευγάρι του τελικού Κυπέλλου. Με την επιτυχία τους οι «ερυθρόλευκοι» σφράγισαν την κυριαρχία τους στους τίτλους της περασμένης σεζόν, αφού είχαν κατακτήσει και το νταμπλ. Αυτός ήταν ο 5ος τίτλος για τον Ολυμπιακό στον θεσμό του Super Cup, που επανήλθε φέτος μετά από πολύχρονη διακοπή.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν (88' Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Ροντινέι (91' Κοστίνια), Εσε, Μουζακίτης, Ζ. Μαρτίνς (110' Γιαζίτζι), Τσικίνιο (90'+2 Γιάρεμτσουκ), Ποντένσε (102' Στρεφέτσα), Ταρέμι (106' Νασιμέντο).

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (106' Νέιρα), Λαμπρόπουλος (106' Πούγγουρας), Χατζηθεοδωρίδης (68' Μπαΐνοβιτς), Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους (83' Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (68' Φούντας - 90'+5 Ισέκα), Σαλσίδο.