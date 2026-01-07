Η ελληνική ομάδα, που είχε σημαντικές απουσίες, πλήρωσε το κακό της τέταρτο δεκάλεπτο απέναντι στους γηπεδούχους, που διέθεταν και τις λύσεις και την ψυχολογία για να φτάσουν στη νίκη.
Παρά τις απουσίες οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, διατηρώντας το προβάδισμα (18-22 στο 10', 36-40 ημίχρονο) με μπροστάρη τον κορυφαίο του Ολυμπιακού χθες, Βεζένκοφ (24 πόντοι), και χάρη στις σημαντικές βοήθειες των Ντόρσεϊ (15 π.) και Φουρνιέ (15 π.).
Ωστόσο οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση στην τρίτη περίοδο (62-62 στο 30') και πήραν τα ηνία στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Χόρτον Τάκερ (17 π.).