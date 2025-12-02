SUPER LEAGUE

Υψηλές «πτήσεις» για τους «Δικεφάλους»

Σε αγωνιστική των «Δικεφάλων» εξελίχθηκε η 12η της Super League, με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές της μετά τις πολύτιμες νίκες τους στο ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επί του Παναθηναϊκού με 3-2 (Γιόβιτς 16', 45'+2 πέναλτι, 90'+3 πέναλτι - Τετέ 71', Τζούρισιτς 90') και στη Βοιωτία επί του Λεβαδειακού επίσης με 3-2 (Οζντόεφ 45', 55', Γιακουμάκης 90'+2 - Κωστή 10', Βέρμπιτς 50') αντίστοιχα. Πρωτοπόρος παραμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, 1-0 τον Παναιτωλικό (Ελ Κααμπί 70').

Αλλα αποτελέσματα: ΟΦΗ - Βόλος 0-1 (Λάμπρου 49'), Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης 0-1 (Κετού 17'), Αρης - ΑΕΛ 2-1 (Μορόν 27', Ντούντου 90'+9 - Πασάς 90'+7 πέναλτι), Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-0 (Λαρουσί 14', 85', Πόμπο 74').