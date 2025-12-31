ΡΩΜΗ.- Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 100 άλλοι αποκλείστηκαν στο τελεφερίκ της Μακουνιάγκα, στη βορειοδυτική Ιταλία, όταν ένα από αυτά έφτασε με υπερβολική ταχύτητα στον τερματικό σταθμό. Πρόκειται για τελεφερίκ που φτάνει μέχρι την κορυφή του Μόντε Μόρο, σε υψόμετρο 2.800 μέτρων, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία. Η Πυροσβεστική πάντως μίλησε για δύο βαγόνια που ενεπλάκησαν στο ατύχημα.

ΒΑΓΔΑΤΗ.- Το ιρακινό κοινοβούλιο εξέλεξε με 208 ψήφους υπέρ (σε σύνολο 309 βουλευτών) τον Μοχάμεντ αλ Χαλμπούσι από το κόμμα «Πρόοδος» για τη θέση του προέδρου του σώματος. Η συνεδρίαση έγινε τη Δευτέρα και ήταν η πρώτη από τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Νοέμβρη.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Εντείνεται η αντιπαράθεση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον διοικητή της ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (FED), Τζερόμ Πάουελ, με τον πρώτο να δηλώνει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον του δεύτερου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, ο Τραμπ εγκάλεσε τον Πάουελ για «κατάφωρη ανικανότητα», προσθέτοντας πως η ενδεχόμενη αγωγή συνδέεται με τον τρόπο που ο Πάουελ χειρίστηκε μεταξύ άλλων και τις εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου της Κεντρικής Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.

ΤΕΧΕΡΑΝΗ.- Το Ιράν χαρακτήρισε χτες «τρομοκρατική οργάνωση» το Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό του Καναδά, ανταποδίδοντας στα ίσα τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» στις 19/6/2024.