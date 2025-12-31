ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πολύωρες καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Eurostar

Ξανάρχισαν χτες λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας οι πρώτες υπηρεσίες του υπόγειου σιδηροδρομικού δικτύου Eurostar, μετά την πολύωρη αναστολή των δρομολογίων μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Αμστερνταμ και Βρυξελλών λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση του δικτύου στη σήραγγα της Μάγχης.

Πρώτα ξεκίνησαν τα δρομολόγια Λονδίνου - Βρυξελλών στις 4 τοπική ώρα, αν και στη συνέχεια έγινε σύσταση σε πολλούς επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους, τουλάχιστον για σήμερα, καθώς το βρετανικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι η διακοπή μπορεί να συνεχιστεί σε άλλα δρομολόγια, ώσπου να αποκατασταθεί πλήρως η εργασία σε ελαττωματικά καλώδια ηλεκτροδότησης.

Η σιδηροδρομική υπηρεσία μεταφοράς οχημάτων «LeShuttle» ανακοίνωσε επίσης «σταδιακή επαναλειτουργία», επισημαίνοντας ότι οι «σημαντικές καθυστερήσεις» δεν πρέπει να αποκλείονται.