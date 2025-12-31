ΕΕ ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ ΤΑΪΒΑΝ

Αντίθετη σε «αλλαγή του status quo» από την Κίνα

Ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στα Στενά της Ταϊβάν εκφράζει η ΕΕ, με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, να δηλώνει χτες για τα κινεζικά γυμνάσια ότι «αυξάνουν περαιτέρω τις εντάσεις και θέτουν σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα», καταλήγοντας ότι «η ειρήνη και η σταθερότητα στα Στενά της Ταϊβάν είναι στρατηγικής σημασίας για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια και ευημερία». Ακόμα, η Χίπερ ζήτησε από το Πεκίνο να «επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να αποφύγει οποιεσδήποτε ενέργειες που μπορεί να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις», τονίζοντας: «Η ΕΕ έχει άμεσο συμφέρον για τη διατήρηση του "status quo" στα Στενά της Ταϊβάν. Αντιτιθέμεθα σε οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες που αλλάζουν το status quo, ιδίως με βία ή εξαναγκασμό».

Από τη μεριά της Γερμανίας, το ΥΠΕΞ επίσης έκρινε ότι οι κινεζικές ασκήσεις «επιτείνουν τις εντάσεις» και «πλήττουν τη σταθερότητα στο Στενό», ενώ και το γαλλικό ΥΠΕΞ μίλησε για «ανησυχία» με την οποία παρακολουθεί τις ασκήσεις, καλώντας όλες τις πλευρές «να αποφύγουν κάθε κλιμάκωση».

Στο μεταξύ, το υπουργείο Αμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι συντρίμμια κινεζικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς έπεσαν στη «συνορεύουσα ζώνη» της Ταϊβάν, η οποία εκτείνεται 24 ναυτικά μίλια (44 χλμ.) από την ακτογραμμή της, «σε περιοχές που ήταν πιο κοντά στο κυρίως νησί της Ταϊβάν σε σύγκριση με προηγούμενες ασκήσεις». Σύμφωνα με την Ταϊπέι, το τελευταίο 24ωρο ανιχνεύτηκαν 130 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη και 22 σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού και της ακτοφυλακής της Κίνας να επιχειρούν γύρω από το νησί.

Η Κίνα συνέχισε και χτες τα γυμνάσια, για τα οποία έχει σημειώσει ότι συνιστούν «αυστηρή προειδοποίηση» κατά των «δυνάμεων ανεξαρτησίας» της Ταϊβάν και «ξένων παρεμβάσεων».