ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Παγκόσμιο ρεκόρ επιθέσεων σε ξένες χώρες

Το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος εξασφάλισε με «άνεση» το φετινό παγκόσμιο «ρεκόρ» επιθέσεων κατά ξένων κρατών, όπως επισήμανε η οργάνωση καταγραφής ένοπλων συγκρούσεων «Armed Conflict Location and Event Data» (ACLED), καθώς ούτε λίγο, ούτε πολύ, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου εξαπέλυσε 8.332 επιθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη της Γάζας και της Δυτικής Οχθης, 1.653 επιθέσεις στον Λίβανο, 379 επιθέσεις στο Ιράν, 207 επιθέσεις στη Συρία, 48 επιθέσεις στην Υεμένη, μία στο Κατάρ, δύο επιθέσεις στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας, και από μία φορά ένοπλες επιθέσεις σε πλοία του στόλου Sumud για τη Γάζα στα χωρικά ύδατα Μάλτας και Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της οργάνωσης ACLED, το ρεκόρ θυμάτων και καταστροφών από τις παραπάνω ισραηλινές επιθέσεις καταγράφεται στη Γάζα και τη Δυτική Οχθη. Εκεί ο στρατός του κράτους - δολοφόνου υπολογίζεται πως, εντός του 2025, σκότωσε πάνω από 25.000 Παλαιστίνιους (μεταξύ αυτών χιλιάδες βρέφη, παιδιά, γέροντες, ασθενείς, τραυματίες) και τραυμάτισε ή σακάτεψε πάνω από 62.000 άλλους.

Σε ένα τέτοιο φόντο, το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ και με την πολύμορφη στήριξη από ΝΑΤΟ και ΕΕ, καταστρώνει σχέδια για νέο ακόμα μεγαλύτερο λουτρό αίματος εναντίον των λαών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής...