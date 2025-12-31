ΚΚΕ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Αλληλεγγύη στην Κούβα και τον λαό της

Fernando Garcia - Oscar Sola

Σε μήνυμά του προς τοκαι τον λαό της χώρας για τατοτουαναφέρει:

«Το ΚΚΕ απευθύνει αγωνιστικό χαιρετισμό στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στον λαό της Κούβας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 67 χρόνων από τη στιγμή που ο στρατός των Κουβανών επαναστατών ανέτρεψε τη βάρβαρη δικτατορία του Μπατίστα και έμπαινε θριαμβευτικά στην Αβάνα, με επικεφαλής τον Κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο, την 1η Γενάρη του 1959.

Η Κουβανική Επανάσταση αποτέλεσε την πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στην αμερικανική ήπειρο και απέδειξε πως οι λαοί με την πάλη τους έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα, να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους και να καθορίσουν την ανάπτυξη της πατρίδας τους με βάση τα συμφέροντα του λαού της.

Η επαναστατική εξουσία κατάφερε να αποκρούσει νικηφόρα τις απόπειρες της αντεπανάστασης και την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και έθεσε τα θεμέλια για κοινωνικά δικαιώματα στην εργασία, στη μόρφωση, στην υγεία, στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, που στερούνται ακόμα και σήμερα οι εργαζόμενοι και οι λαοί στην αμερικανική ήπειρο και σε άλλες περιοχές.

Η Κουβανική Επανάσταση επιβεβαίωσε τη ζωτικότητα του μαρξισμού - λενινισμού και του προλεταριακού διεθνισμού, στήριξε διεθνιστικά με ανιδιοτέλεια και θυσίες τα απελευθερωτικά κινήματα άλλων λαών, ενώ συνεχίζει να στηρίζει διεθνιστικά τους άλλους λαούς, όπως αποδείχθηκε ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, παρά τις σημαντικές δυσκολίες που προκαλεί ο ιμπεριαλιστικός αποκλεισμός. Γι' αυτό έχει τη συμπάθεια και τη στήριξη εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, όπως και του ελληνικού λαού.

Σήμερα, που τα γεράκια του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και οι σύμμαχοί τους βάζουν στο στόχαστρο τους λαούς της Λατινικής Αμερικής και απειλούν ακόμα και με ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθεί η διεθνιστική αλληλεγγύη προς την Κουβανική Επανάσταση και τον λαό της Κούβας.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ καταδικάζουν αποφασιστικά κάθε σενάριο πολεμικής επέμβασης ενάντια στους λαούς της περιοχής, και θα συνεχίσουν με όλες τους τις δυνάμεις να καταδικάζουν τον εγκληματικό ιμπεριαλιστικό αποκλεισμό της Κούβας από τις ΗΠΑ και κάθε επιθετική υπονομευτική ενέργεια. Θα δυναμώσουν παραπέρα την έμπρακτη διεθνιστική αλληλεγγύη, και ιδιαίτερα τον αγώνα για τη διαγραφή της Κούβας από την κατάπτυστη λίστα των κρατών - "χορηγών της τρομοκρατίας".

Το 2026, χρονιά που σηματοδοτεί τα 100 χρόνια από τη γέννηση του ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο, καθώς και τα 10 χρόνια από την απώλειά του, έχει αξία να θυμηθούμε την πολύτιμη παρακαταθήκη του στο Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα και ιδιαίτερα στον κουβανικό λαό, στον αγώνα που δίνει και σήμερα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό αποκλεισμό και σε όλες τις προσπάθειες υπονόμευσης των κατακτήσεων της Επανάστασης, στις οποίες πρωτοστατούν οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Ο Φιντέλ Κάστρο θα ζει για πάντα στην ιστορική μνήμη και στη συλλογική συνείδηση των λαών όλου του κόσμου, όπως και στους αγώνες των καταπιεσμένων για την απαλλαγή της ανθρωπότητας από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό».

Εδειξε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος

Σε δική της ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση τονίζει ανάμεσα σε άλλα:

«Εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες η σοσιαλιστική Κούβα αποδεικνύει, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, την ανωτερότητα ενός συστήματος που μπορεί να θέτει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο. Παρά την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, τις απόπειρες εισβολής, τις υπονομευτικές εκστρατείες, τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τον εγκληματικό οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος είναι σε ισχύ εδώ και πάνω από 60 χρόνια, η Κούβα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού. Αυτά τα επιτεύγματα είναι έκφραση της δημιουργικής δύναμης του κουβανικού λαού, της επαναστατικής δύναμης της εργατικής τάξης και της επιστημονικής βάσης του μαρξισμού - λενινισμού.

Η Κουβανική Επανάσταση έδειξε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος και ότι η οργανωμένη, συνειδητή και αγωνιστική εργατική τάξη έχει τη δύναμη να ανατρέψει τη δικτατορία της αστικής τάξης και να αναλάβει τον έλεγχο της κοινωνικής της ανάπτυξης. Η Κούβα δεν υπερασπίζεται μόνο την ιστορική επαναστατική επιλογή που έκαναν οι Κουβανοί, αλλά και τον προλεταριακό διεθνισμό».

Και καταλήγει: «Η 67η επέτειος της Κουβανικής Επανάστασης συνιστά επομένως και μια πολιτική εντολή. Μας δεσμεύει να ενισχύσουμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη, να αγωνιζόμαστε με συνέπεια ενάντια στον ιμπεριαλιστικό αποκλεισμό και να υπερασπιζόμαστε τον σοσιαλισμό. Η πείρα της Κουβανικής Επανάστασης μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί για την υπεράσπιση της Ιστορίας και της προσφοράς του κομμουνιστικού κινήματος, για την ενίσχυση του προλεταριακού διεθνισμού, την υπεράσπιση των αρχών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης.

Ζήτω η Κουβανική Επανάσταση! Ζήτω ο σοσιαλισμός! Ζήτω η διεθνιστική αλληλεγγύη!».