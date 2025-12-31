ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ

Στενός συντονισμός για νέα κλιμάκωση επιθετικότητας και επεμβάσεων στη Μέση Ανατολή

2025 The Associated Press. All

Οι ματωμένοι σχεδιασμοί τωνκαι τουγια κλιμάκωση της επιθετικότητας και των επεμβάσεών τους ενάντια στους λαούς της ευρύτερης, για την προώθηση των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων τους έναντι άλλων ανταγωνιστών τους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης, που πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας στη Φλόριντα ο Αμερικανός Πρόεδροςμε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ εκτόξευσε απειλές για νέες επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας και το Ιράν.

Διαψεύδοντας τη φημολογία περί «εντάσεων» μεταξύ Ουάσιγκτον - Τελ Αβίβ, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδοκίμασε «οτιδήποτε κάνει το Ισραήλ» στην ευρύτερη περιοχή και είπε ότι έχει «πολύ λίγες διαφορές» με τον Νετανιάχου, πλέκοντάς του, για μια ακόμα φορά, το εγκώμιο, ενώ παρεμβαίνοντας εκ νέου στις ενδοαστικές κόντρες στο Ισραήλ έθεσε θέμα απονομής χάριτος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό απέναντι στις δικαστικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει περί διαφθοράς.

Σε ό,τι αφορά στις «πολύ λίγες διαφορές», ο Τραμπ δήλωσε πως ένα από τα θέματα διαφωνίας αφορούσαν τη Δυτική Οχθη, τονίζοντας πως είχαν «μία μεγάλη συζήτηση» για την κατεχόμενη παλαιστινιακή περιοχή. «Δεν θα μπορούσα να πω ότι συμφωνούμε 100%», ανέφερε. Οι διαφωνίες βέβαια αφορούν στους όρους διαιώνισης της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών και όχι στην ίδια την κατοχή, την οποία στηρίζουν διαχρονικά οι ΗΠΑ και ιδιαίτερα ο Ντ. Τραμπ.

Σε ό,τι αφορά στην «ανοικοδόμηση» στη Γάζα εξέφρασε την «ελπίδα» ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει «σύντομα», αλλά στη συνέχεια απείλησε τη Χαμάς πως «θα πληρώσει με κόλαση», εάν δεν αφοπλιστεί σύντομα. «Πρέπει να αφοπλιστεί σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η παλαιστινιακή οργάνωση ξεκαθάρισε ξανά χθες ότι δεν πρόκειται να αφοπλιστεί όσο συνεχίζεται η κατοχή.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμα πως το Ισραήλ έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του για την τήρηση των «εκεχειριών» στη Γάζα αλλά και στον Λίβανο, παρά τις εκατοντάδες παραβιάσεις τους από το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη, που έχουν οδηγήσει σε νέες εκατόμβες νεκρών...

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με χειρότερες επιθέσεις από εκείνες του περασμένου Ιουνίου, όχι μόνο στην περίπτωση που επιχειρήσουν οι ιρανικές αρχές να «αναστήσουν» το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και να αναπληρώσουν τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων που χρησιμοποίησαν τον περασμένο Ιούνιο στον πόλεμο 12 ημερών με το Ισραήλ.

Απείλησε έτσι την Τεχεράνη με απάντηση «πιο ισχυρή από την τελευταία φορά», αν και διέκρινε την «επιθυμία του Ιράν» να διαπραγματευτεί μία συμφωνία για το πυρηνικό και πυραυλικό του πρόγραμμα.

Από την πλευρά του Ιράν, ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του Ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης του ιρανικού πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος με τις ΗΠΑ.

Μπροστά στις νέες απειλές των ΗΠΑ έναντι του Ιράν αντέδρασε χτες και η Ρωσία, που ζήτησε αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση της έντασης και επίλυση όλων των θεμάτων με διάλογο.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Ιρανός Πρόεδρος Μ. Πεζεσκιάν με αφορμή τις εντεινόμενες διαδηλώσεις που έχουν ξεκινήσει από την Κυριακή στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις της χώρας από καταστηματάρχες, εμπόρους, φοιτητές και εργαζόμενους λόγω της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης και της καταβαράθρωσης του ιρανικού ριάλ έναντι του δολαρίου, κάλεσε την ιρανική κυβέρνηση να ακούσει τα αιτήματα των διαδηλωτών και να ανταποκριθεί σε ό,τι ζητούν.

Βραβείο «ειρήνης» στον Τραμπ από το κράτος - δολοφόνο...

Στο μεταξύ, ο Τραμπ, αφού έπλεξε το εγκώμιο του Τούρκου Προέδρου Ρ. Τ. Ερντογάν για τις επιτυχίες του στη Συρία, δίχως να αποκλείει την πιθανότητα ανάπτυξης τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα - παρά την ξεκάθαρη αντίθεση του Ισραήλ - ανέφερε... υπόσχεση ότι τυχόν αμερικανικά F-35 που θα αποκτήσουν οι Τούρκοι «δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον» του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι «δεν θα έχουμε προβλήματα».

Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, έπλεξε το εγκώμιο του Ντ. Τραμπ, τονίζοντας πως το Ισραήλ ποτέ δεν είχε καλύτερο φίλο στον Λευκό Οίκο από τον νυν Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ανακοίνωσε επίσης πως θα απονεμηθεί το... ανώτατο ισραηλινό «βραβείο ειρήνης» το 2026 στον Πρόεδρο Τραμπ, αναγνωρίζοντας ό,τι έχει κάνει ο τελευταίος για «να βοηθήσει» το Ισραήλ και να υποστηρίξει τον «αγώνα» του στη Γάζα, δηλαδή στη γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Σύμβαση του Ισραήλ με την «Boeing» για νέα F-15

Με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν να αρματώνουν το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη ενάντια στους λαούς της περιοχής, μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου Τραμπ - Νετανιάχου, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την ανάθεση σύμβασης στην «Boeing» για την υλοποίηση προγράμματος κατασκευής νέων μαχητικών πολλαπλών ρόλων F-15, προοριζόμενων για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

«Η σύμβαση αυτή προβλέπει τον σχεδιασμό, την ολοκλήρωση, τον εφοδιασμό με όργανα, τη δοκιμή, την παραγωγή και την παράδοση 25 νέων F-15IA στην ισραηλινή πολεμική αεροπορία», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου, τονίζοντας πως το Ισραήλ θα έχει τη δυνατότητα απόκτησης και άλλων 25 μαχητικών αεροσκαφών.

Οπως έγινε γνωστό, οι παραδόσεις των F-15 στο Ισραήλ αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2035.