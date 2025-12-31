ΣΥΡΙΑ

Νέες επιθέσεις ενόπλων εναντίον Αλαουιτών στη Λαττάκεια

Νέες επιθέσεις ένοπλων «αγνώστων» σε συνοικίες Αλαουιτών στην πόλη Λαττάκεια της Συρίας εξαπολύθηκαν τη Δευτέρα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, παρότι το καθεστώς των τζιχαντιστών είχε ήδη ανακοινώσει την ανάπτυξη τεθωρακισμένων οχημάτων και ενισχυμένων δυνάμεων στην πόλη, δήθεν για τη «διασφάλιση της τάξης»...

Μετά και τη νέα αυτή εξέλιξη, οι αρχές των τζιχαντιστών επέβαλαν νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λαττάκεια.

Οπως έγινε γνωστό, οι επιθέσεις ενόπλων που σημειώθηκαν τη Δευτέρα αφορούσαν συνοικίες Αλαουιτών, προκαλώντας κυρίως καταστροφές σε αυτοκίνητα και καταστήματα.

Είχαν προηγηθεί η αιματηρή βομβιστική επίθεση σε τζαμί Αλαουιτών την Παρασκευή, διαδηλώσεις διαμαρτυρίας την Κυριακή από Αλαουίτες σε Λαττάκεια και Ταρτούς και η αιματηρή καταστολή τους από δυνάμεις προσκείμενες στο καθεστώς των τζιχαντιστών. Από την καταστολή και τις συγκρούσεις που ακολούθησαν σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλοι 100.

Τότε το καθεστώς των τζιχαντιστών (την επικράτηση του οποίου χαιρέτισαν ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, με ευχολόγια για ...«συμπερίληψη») είχε αποδώσει τις συγκρούσεις σε «εγκληματικά στοιχεία του προηγούμενου καθεστώτος»...

Οτσαλάν: Προτάσσει ρόλο διαμεσολαβητή για την Τουρκία

Στο μεταξύ, με το κουρδικό ζήτημα να αξιοποιείται σταθερά ως καταλύτης ανταγωνιστικών ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή, ο φυλακισμένος Κούρδος ηγέτης του ΡΚΚ Αμπντουλαχάν Οτσαλάν προχώρησε σε παρέμβαση υπέρ της διασφάλισης του αναβαθμισμένου ρόλου της Τουρκίας στη Συρίας.

Με φόντο την αναζωπύρωση συγκρούσεων ανάμεσα στις υπό κουρδική ηγεσία «Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις» (SDF) και σε δυνάμεις του καθεστώτος των τζιχαντιστών στη Συρία, ο Οτσαλάν σε χτεσινό του μήνυμα υποστηρίζει ότι «είναι σημαντικό η Τουρκία να διαδραματίσει έναν ρόλο μεσολαβητή, εποικοδομητικό και προσανατολισμένο στον διάλογο στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας» (των παζαριών για διάλυση των SDF και ενσωμάτωσής τους στον «νέο συριακό στρατό», που υποτίθεται ότι θα γινόταν μέχρι το τέλος του 2025), αναφέροντας μάλιστα ότι «αυτό είναι ζωτικό τόσο για την περιφερειακή ειρήνη όσο και για την ενίσχυση της ίδιας της δικής της (σ.σ. της Συρίας) εσωτερικής ειρήνης».

Ο Οτσαλάν υποστηρίζει ακόμα ότι η συμφωνία που προβλέπει την «απορρόφηση» των SDF στον στρατό της Δαμασκού «αποτελεί δημοκρατικό υπόδειγμα που επιτρέπει στους λαούς να κυβερνηθούν μαζί».

Υπενθυμίζεται ότι η ηγεσία του ΡΚΚ και η τουρκική κυβέρνηση ξεκίνησαν από την άνοιξη ευρείες διαπραγματεύσεις. Μετά από επίσημη απόφαση του ΡΚΚ για αυτοδιάλυση και αφοπλισμό του στην Τουρκία, συγκροτήθηκε και ειδική επιτροπή στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, όπου μεταξύ άλλων επιβεβαιώνονται και συνεχιζόμενες διεργασίες ανάμεσα στο κυβερνητικό ΑΚΡ και στο «φιλοκουρδικό» σοσιαλδημοκρατικό κόμμα DEM.

Την ίδια ώρα, μια σειρά παράγοντες των Κούρδων στην περιοχή διευρύνουν τη συνεργασία τους με ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα (βλ. επαφές των Κούρδων της Συρίας με ΗΠΑ, Ισραήλ κ.λπ.).

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, τη σύλληψη 357 ατόμων που «συνδέονται με το "Ισλαμικό Κράτος"» ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που έγινε σε 21 επαρχίες της χώρας.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, δήλωσε ότι «δεν δίνουμε ποτέ την παραμικρή ευκαιρία σε όσους προσπαθούν να γονατίσουν αυτήν τη χώρα μέσω της τρομοκρατίας». Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη ο εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης διέταξε τη σύλληψη 137 ύποπτων μελών του «Ισλαμικού Κράτους» «έπειτα από πληροφορίες που έδειχναν ότι η τρομοκρατική οργάνωση ΙΚ σχεδίαζε επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς».

Νέες αμερικανικές «αντιτρομοκρατικές» επιχειρήσεις

Στην εξόντωση τουλάχιστον 25 ατόμων, φερόμενων ως τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους», προχώρησαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στη Συρία τον Δεκέμβρη, την ίδια ώρα που στηρίζουν πολύμορφα το καθεστώς των τζιχαντιστών του Αλ Σαράα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας πλήγματα εναντίον δεκάδων στόχων του «Ισλαμικού Κράτους» στη Συρία από τις 19 έως τις 30 Δεκέμβρη, σε αντίποινα για επίθεση τζιχαντιστή των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών, η οποία αργότερα αποδόθηκε στο «Ισλαμικό Κράτος». Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών και του διερμηνέα τους.

«Η CENTCOM (σ.σ. η Διοίκηση Μέσης Ανατολής του αμερικανικού στρατού) και εταίροι της σε όλη τη Συρία σκότωσαν τουλάχιστον 7 μέλη του ΙΚ και συνέλαβαν τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια 11 αποστολών που πραγματοποιήθηκαν από τις 20 έως τις 29 Δεκέμβρη», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της CENTCOM.