Διαδηλώσεις ενάντια στην αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Με φόντο την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει την «ανεξαρτησία» της Σομαλιλάνδης, που αποσχίστηκε μονομερώς εδώ και περίπου 30 χρόνια από τη Σομαλία - απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για επικίνδυνη κλιμάκωση ανταγωνισμών και συγκρούσεων και στο Κέρας της Αφρικής - φουντώνουν οι διαδηλώσεις στη σομαλική πρωτεύουσα Μογκαντίσου και ενισχύονται οι ήδη στενές σχέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση της Σομαλίας και την Τουρκία.

Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απέναντι στο Ισραήλ συνεχίστηκαν και χτες με τις πιο μαζικές να πραγματοποιούνται στο μεγαλύτερο αθλητικό στάδιο του Μογκαντίσου και γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης. Οι διαδηλωτές με σημαίες της Σομαλίας αποδοκίμασαν την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, που είναι και η μοναδική χώρα έως τώρα που έπραξε κάτι τέτοιο - παρότι άλλες χώρες όπως τα ΗΑΕ και η Αιθιοπία διατηρούν στενές οικονομικές και άλλες σχέσεις με τους αυτονομιστές.

Ανάλογες διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έγιναν χτες στις πόλεις Μπαϊντόα, Ντουσαμαρίμπ, Λας Ανόντ, Χόμπγιο, καθώς και σε περιοχές της βορειοανατολικής Σομαλίας.

«Σιγή ιχθύος» στο θέμα κράτησαν οι επαρχίες Πούντλαντ και Τζουμπαλάντ, που έχουν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το ομοσπονδιακό σύστημα της Σομαλίας.

Συνάντηση Ερντογάν με τον Σομαλό Πρόεδρο

Σε ένα τέτοιο φόντο, ο Σομαλός Πρόεδρος Χασάν Σεΐκχ Μοχαμούντ, μετά από σύντομη στάση στο γειτονικό Τζιμπουτί (όπου έχουν στρατιωτικές βάσεις μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ και η Κίνα), πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Μοχαμούντ το Σαββατοκύριακο είχε καλέσει την κυβέρνηση αποσχιστών της Σομαλιλάνδης να ανακαλέσει την απόφασή της για απόσχιση, ώστε να μην μετατραπεί σε «βάση στοχοποίησης άλλων χωρών» της περιοχής.

Μετά τη συνάντησή τους στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν ανέφερε πως «παρά τις διάφορες πράξεις σαμποτάζ από εκείνους που δεν θέλουν να ορθοποδήσει η Σομαλία, έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση στην ασφάλεια της χώρας».

Πρόσθεσε πως ένα σημαντικό μέρος αυτής της εξέλιξης οφείλεται στην υποστήριξη που παρέχει στις σομαλικές ένοπλες δυνάμεις ο τουρκικός στρατός, που διατηρεί βάση στη Σομαλία και «κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης» κατά των τζιχαντιστών της οργάνωσης Σαμπάμπ και παρακλαδιών του «Ισλαμικού Κράτους». «Επισημαίνουμε με χαρά πως ο σομαλικός στρατός πέτυχε σημαντικές επιτυχίες στον αγώνα του κατά της τρομοκρατίας πρόσφατα», ισχυρίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Σχολιάζοντας δε την πρόσφατη αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, τόνισε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, που είναι «υπεύθυνη για τον θάνατο 71.000 Παλαιστινίων, επιχειρεί τώρα να αποσταθεροποιήσει το Κέρας της Αφρικής, μετά τις επιθέσεις της σε Γάζα, Λίβανο, Υεμένη, Ιράν, Κατάρ και Συρία».

Στη συνέχεια, ακολούθησαν διμερείς συναντήσεις και συμφωνίες αλλά και τα σχέδια της Τουρκίας για έναρξη υπεράκτιων γεωτρήσεων για πετρέλαιο ανοικτά των σομαλικών ακτών το 2026, καθώς και την ανέγερση τουρκικού διαστημικού κέντρου στο σομαλικό έδαφος.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σε αυτό το τεταμένο σκηνικό το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μετά από αίτημα της σομαλικής κυβέρνησης, που καταδίκασε την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ.

Ο Σομαλός πρέσβης στον ΟΗΕ Αμπού Μπακρ Νταχίρ Οσμάν προειδοποίησε ότι η ισραηλινή αναγνώριση «επιδιώκει την προώθηση κατακερματισμού της Σομαλίας» και εξέφρασε έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο να εκτοπιστούν στη Σομαλιλάνδη οι Παλαιστίνιοι από την Γάζα.

Ολες οι χώρες καταδίκασαν το γεγονός, πλην της αναπληρώτριας πρέσβειρας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τάμι Μπρους, μολονότι εξήγησε πως η στάση της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη (και πως άρα δεν αναγνωρίζει την Σομαλιλάνδη όπως έκανε το Ισραήλ).

Η Μπρους δήλωσε πως το Ισραήλ «έχει το ίδιο δικαίωμα να συνάψει διπλωματικές σχέσεις όπως οιαδήποτε άλλη χώρα».

Στη συνέχεια μάλιστα, κάνοντας το μαύρο άσπρο και επιχειρώντας να «διαγράψει» την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, κατηγόρησε το Συμβούλιο Ασφαλείας για δύο μέτρα και σταθμά, επειδή συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για το θέμα της Σομαλιλάνδης αλλά όχι για την αναγνώριση του «ανύπαρκτου παλαιστινιακού κράτους» από άλλες χώρες - μέλη το περασμένο καλοκαίρι.

Από την πλευρά του, ο διπλωματικός επιτετραμμένος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Τζ. Μίλερ, ισχυρίστηκε ότι η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης για αναγνώριση της Σομαλιλάνδης... δεν αποτελεί «εχθρικό βήμα προς τη Σομαλία», ενώ κάλεσε και άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να την αναγνωρίσουν.