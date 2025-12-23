ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Κινδυνεύουν να κάνουν γιορτές με άδεια την τσέπη

Την απαράδεκτη καθυστέρηση της καταβολής των επιδομάτων ανεργίας στους εποχικούς εργαζόμενους στον τουρισμό καταγγέλλουν με επιστολή τους προς το υπουργείο Εργασίας και τη ΔΥΠΑ Συνδικάτα και Σωματεία του κλάδου.

«Φτάσανε παραμονές Χριστουγέννων», επισημαίνουν και ακόμα χιλιάδες εποχικοί ξενοδοχοϋπάλληλοι και εργαζόμενοι σε εποχικές επισιτιστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ από το ταμείο ανεργίας, παρά το ότι οι περισσότεροι έχουν καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα από το τέλος Οκτώβρη!

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας, έχοντας υποστελεχωμένες όλες τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, έχουν αφήσει παντελώς άφραγκους χιλιάδες συναδέλφους, μέσα στις γιορτές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους.

Το γεγονός αυτό επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς προστίθεται στην απόρριψη του αιτήματος των εργαζομένων για αύξηση του επιδόματος ανεργίας και καταβολής του για όλο το χρονικό διάστημα της ανεργίας, στην κατάργηση της καταβολής του σε χρήμα του μισού επιδόματος, η οποία αναγκάζει τους εργαζόμενους να αντεπεξέλθουν στην τεράστια ακρίβεια με την «προπληρωμένη κάρτα», που δεν έχει ενεργοποιηθεί για την πλειοψηφία των εποχικών εργαζομένων!

Τα Συνδικάτα απαιτούν η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας να καταβάλουν άμεσα τα χρήματα που δικαιούνται οι εργαζόμενοι από το ταμείο ανεργίας. Ενταξη στο ταμείο ανεργίας όλων των εποχικών εργαζομένων, χωρίς άλλα εμπόδια και προϋποθέσεις. Κάλυψη των εποχικών εργαζομένων για όλο το διάστημα της ανεργίας μέχρι την έναρξη της θερινής περιόδου. Αύξηση του επιδόματος στα 600 ευρώ.

Την επιστολή υπογράφουν τα Συνδικάτα και Σωματεία Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θήρας, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Σάμου, Λήμνου.

Εργαστήρι «Μαργαρίτα»: Γιορτές με καταβολή μόνο του 50% του μισθού Νοεμβρίου!

Η απαράδεκτη απληρωσιά επεκτείνεται τέτοιες μέρες και σε άλλους χώρους δουλειάς. Μια τέτοια περίπτωση είναι και οι εργαζόμενοι στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα», που για μια ακόμα φορά καλούνται να κάνουν γιορτές με την καταβολή του 50% του μισθού του Νοέμβρη (!), με δώρα κι επιδόματα κομμένα από την περίοδο της κρίσης (που τα διεκδικούν δικαστικά), με συμβάσεις πολλαπλών ταχυτήτων, με τους νέους εργαζόμενους να χρεώνονται από την κανονική τους άδεια τις ημέρες των Χριστουγέννων που ο φορέας παραμένει κλειστός.

Τα παραπάνω καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζόμενων στο ΕΕΑ «Μαργαρίτα», το οποίο το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί αλλεπάλληλες πολύμορφες κινητοποιήσεις.

Οπως καταγγέλλει το Σωματείο, ο πρόεδρος του ΔΣ «προσπαθώντας να κάνει το άσπρο μαύρο μας εγκάλεσε γιατί δεν τον πήραμε εξαρχής τηλέφωνο, όταν ήταν η ίδια η Διοίκηση που δεν μπήκε καν στον κόπο να μας ενημερώσει για την κατάσταση όταν κατάλαβε τις οικονομικές δυσκολίες, δηλαδή στις αρχές του Οκτώβρη. Και βέβαια πριν κλιμακώσουμε με στάσεις εργασίας, είχαμε στείλει επιστολή που ζητούσαμε άμεσα συνάντηση για την πλήρη ενημέρωσή μας».

Το σωματείο ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα αποδεχτούμε την αβεβαιότητα ως κανονικότητα στις συνθήκες όπου η κρατική χρηματοδότηση του φορέα κυμαίνεται σε τραγικά χαμηλά επίπεδα, που δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες, σε αντιδιαστολή με τη δημόσια και δωρεάν Πρόνοια, υποστήριξη, εκπαίδευση και φροντίδα που δικαιούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Ολα αυτά ενώ ο κρατικός προσανατολισμός είναι η λειτουργία των φορέων, όπως το "Μαργαρίτα", να γίνεται σε ανταποδοτική βάση μέσω νοσηλίων, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με το κυνήγι προγραμμάτων και χορηγιών και αφημένη στις προθέσεις αλλά και ορέξεις των εκάστοτε διοικήσεων...».

Ενώ, τονίζοντας ότι η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αλλά επηρεάζει άμεσα τις οικογένειες και κυρίως τους ανθρώπους με αναπηρία που δικαιούνται σταθερή και υψηλής ποιότητας υποστήριξη, διεκδικεί «η παροχή αυτών των υπηρεσιών να είναι δημόσια, δωρεάν και στην ευθύνη του κράτους αποκλειστικά».