ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - ΧΑΡΤΟΥ

Μαχητική παρέμβαση ενάντια στην εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή

Μία πρώτη μαχητική απάντηση έδωσε το Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου απαιτώντας

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την απόλυση του Γρηγόρη Σκουρτόπουλου, στην οποία προχώρησε την Παρασκευή 19/12 η εταιρεία «ΑΡΤΙΟΝ ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΑΕ». Και, όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο, «η απόλυσή του είναι ξεκάθαρα εκδικητική απέναντί του γιατί διεκδικεί τόσο μέσα στον συγκεκριμένο χώρο εργασίας όσο και σε ολόκληρο τον κλάδο τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων».

«Ομως τα ζυγίσανε λάθος», τονίζει, «τέτοιες μεθοδεύσεις τρομοκράτησης δεν μας φοβίζουν. Αντίθετα μας επιβεβαιώνουν ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και ότι ο δρόμος του αγώνα και της οργάνωσης είναι αυτός που μπορεί να βάλει εμπόδια στην ασυδοσία της εργοδοσίας, η οποία τροφοδοτείται από ολόκληρο το αντεργατικό νομικό πλαίσιο, με το οποίο την έχουν εφοδιάσει όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες, διαχρονικά, εφαρμόζουν πιστά όλες τις κατευθύνσεις της ΕΕ».

Το Συνδικάτο καλεί τους εργαζόμενους στην επιχείρηση και σε ολόκληρο τον κλάδο να καταδικάσουν τη συγκεκριμένη απόλυση και να οργανωθούν στο σωματείο. Ταυτόχρονα, απαιτεί από την διοίκηση της «ΑΡΤΙΟΝ ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΑΕ» να πάρει άμεσα πίσω την απαράδεκτη και προκλητική συνδικαλιστική απόλυση.