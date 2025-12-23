ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Γιορτινές ... εκπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ

Την πλήρη καταστρατήγηση των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, που για άλλη μια χρονιά τέτοιες μέρες βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και πελάτες, φέρνει στην επιφάνεια οΑναδεικνύει μάλιστα συγκεκριμένα ότι «καταστήματα και αποθήκες που ούτως ή άλλως λειτουργούν με υποστελεχωμένο προσωπικό όλο τον χρόνο, αυτές τις μέρες μετατρέπονται κυριολεκτικά σε ωρολογιακές βόμβες».

Ο Σύλλογος περιγράφοντας τις συνθήκες που, όπως λέει, είναι «εξίσωση» που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, αναφέρεται σε γεμάτους με εμπορεύματα διαδρόμους καταστημάτων, που αναγκάζουν πελάτες και εργαζόμενους να κινούνται και να εργάζονται με δυσκολία. Στις ατελείωτες ουρές σε ταμεία και πάγκους, που δημιουργούν αφόρητη, συνεχή ψυχολογική πίεση στους εργαζόμενους, δέκτες πολλές φορές επιθέσεων πελατών. Σε ασφυκτικά γεμάτες από εμπορεύματα αποθήκες, τα οποία κλείνουν τις εξόδους κινδύνου και διαφυγής ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις ξεφορτώνονται σε μέρη ακατάλληλα και επικίνδυνα για τους εργαζόμενους αλλά και για τους περίοικους και περαστικούς κ.ά.

Ολα αυτά, τονίζει ο Σύλλογος, «αποτελούν τρανταχτή απόδειξη ότι οι τζίροι και τα κέρδη επιτυγχάνονται με την κορύφωση της εντατικοποίησης και την καταπάτηση των όποιων δικαιωμάτων μας. Εργοδοσία, τοπική αυτοδιοίκηση και υποστελεχωμένες κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες αποτελούν ενιαίο μέτωπο απέναντί μας. Εταιρείες που επενδύουν αμύθητα ποσά στην ανάπτυξη δικτύων, ψηφιακή αναβάθμιση, συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής των εργαζομένων θεωρούν κόστος να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους».

Οσο για τους ελέγχους; Αυτοί, όπως σημειώνει ο Σύλλογος, «γίνονται με το σταγονόμετρο και τις περισσότερες φορές στα κρυφά, συστάσεις μένουν στα συρτάρια χωρίς ποτέ να λογοδοτεί κανείς. Ολα αυτά θρέφουν την εργοδοτική αυθαιρεσία σε βάρος της ζωής των εργαζομένων».

Ο Σύλλογος αναδεικνύει την ανάγκη οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν οργανωμένα, μαζικά ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και προβάλλει την απαίτηση για διαμόρφωση κατάλληλων χώρων φόρτωσης - εκφόρτωσης με σύγχρονα τεχνολογικά και ασφαλή μέσα, επαναφορά ειδικοτήτων και πόστων, χορήγηση σύγχρονων Μέσων Ατομικής Προστασίας, αλλά και ουσιαστική παρουσία Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Επίσης, ενίσχυση του προσωπικού των καταστημάτων με άμεσες προσλήψεις πλήρους απασχόλησης και με εκπαίδευση με ευθύνη της εργοδοσίας.