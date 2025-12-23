ΟΒΣΑ

Οχι στις αυξήσεις στην τιμή του νερού

Να παρθούν τώρα πίσω οι προτάσεις για αύξηση στην τιμή του νερού που ξεκινούν από 33,1%, απαιτεί σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ).

Να σημειωθεί ότι η εισήγηση της ΕΥΔΑΠ προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων προτείνει για το 2026 σημαντικές αυξήσεις για τα επαγγελματικά τιμολόγια, που θα πλήξουν τους επαγγελματοβιοτέχνες (πλυντήρια, καθαριστήρια ρούχων, ταπητοκαθαριστήρια κ.λπ.). Συγκεκριμένα, για καταναλώσεις έως 1.000 κυβικά μέτρα προτείνεται αύξηση κατά 32,5% ανά κυβικό μέτρο, με την τιμή να διαμορφώνεται από 0,83 ευρώ σε 1,10 ευρώ!

Για τις μεγαλύτερες καταναλώσεις η τιμή του κυβικού ύδατος αυξάνεται από 0,98 ευρώ σήμερα σε 1,30 ευρώ.

Ανάλογες αναπροσαρμογές εισηγείται η ΕΥΔΑΠ και για τα τιμολόγια των υπηρεσιών του Δημοσίου και των δήμων, με αύξηση 32,6% (από 0,98 ευρώ σε 1,30 ευρώ ανά κυβικό μέτρο), που κι αυτές με τη σειρά τους θα επιβαρύνουν οικιακούς αλλά και επαγγελματικούς λογαριασμούς.

Επίσης προβλέπονται ο διπλασιασμός του παγίου ύδρευσης και η καθιέρωση παγίου αποχέτευσης για τα νοικοκυριά, ενώ οι προτάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού, που εκτείνεται έως το 2029.

Παράλληλα καθιερώνεται για πρώτη φορά μηνιαίο πάγιο τέλος αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ (σήμερα είναι μηδενικό), το οποίο θα είναι ενιαίο για όλες τις κατηγορίες οικιακών καταναλωτών.

«Πίσω από τα προσχήματα περί "ανομβρίας" κρύβεται η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού και των φυσικών πόρων, η οποία προωθήθηκε στην Ελλάδα με μια αλυσίδα νομοθετικών ρυθμίσεων από τις κυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ», σημειώνει η ΟΒΣΑ, αναδεικνύοντας ότι πρόκειται για «μια στρατηγική που ανοίγει τον δρόμο για εγγυημένα κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ το κόστος μεταφέρεται απευθείας στα λαϊκά νοικοκυριά».

Η ΟΒΣΑ ξεκαθαρίζει ότι «το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα» και απαιτεί: «Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και κάθε προσπάθειας ιδιωτικοποίησης στο νερό και στη διαχείρισή του. Φτηνό και ποιοτικό νερό για όλο τον λαό, με άμεση μείωση όλων των τιμολογίων, με προτεραιότητα στους ανέργους, στους χαμηλόμισθους και στους χαμηλοσυνταξιούχους. Καμία διακοπή νερού λόγω χρεών σε εργατικές - λαϊκές οικογένειες και μικρούς επαγγελματίες».