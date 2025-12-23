ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Ομορφες και ζεστές εκδηλώσεις αλληλεγγύης για παιδιά αλλά και ... μεγάλους

Ομορφες, ζεστές γιορτινές εκδηλώσεις οργανώνουν αυτές τις μέρες σωματεία σε όλη τη χώρα, με έμπρακτες δράσεις αλληλεγγύης και άλλες πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, τη χριστουγεννιάτικη γιορτή για μικρούς αλλά και μεγάλους οργάνωσαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, από κοινού με τη δημοτική αρχή και τον Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών.

Η αίθουσα του πολυχώρου της «Ιχθυόσκαλας» γέμισε παιδικά χαμόγελα και ζωντάνια, μέσα σε κλίμα γιορτινό, σε μια ξεχωριστή «νότα» αλληλεγγύης. Με την είσοδο να είναι δωρεάν για όλους, δεκάδες εργατικές και λαϊκές οικογένειες έδωσαν το «παρών», ενώ την παράσταση «έκλεψε» ο Αγιος Βασίλης που μοίρασε δώρα και ευχές, διαβάζοντας και ένα γράμμα από την ΟΓΕ.

Το πρωί της ίδιας μέρας εξάλλου, το Εργατικό Κέντρο, από κοινού με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων Αχαΐας, πραγματοποίησαν εθελοντική αιμοδοσία, συγκεντρώνοντας αρκετές φιάλες αίμα από εργαζόμενους της πόλης.

Οι δράσεις συνεχίζονται με τη συγκέντρωση τροφίμων έως και σήμερα Τρίτη (1ος όροφος 8.30 π.μ. - 2 μ.μ.), στο ΕΚΠ που θα διανεμηθούν σε οικογένειες εργαζομένων και ανέργων της πόλης.

Ταυτόχρονα το Εργατικό Κέντρο στηρίζει τις θεατρικές παραστάσεις του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας «Η Πεντάμορφη και το Τέρας ή πώς η Αννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια» και το «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα» που θα δοθούν στο Θέατρο Μπάρρυ (Σανταρόζα 7), στις 4 και 9 Ιανουαρίου, με δωρεάν είσοδο, κατόπιν κρατήσεων στα τηλέφωνα 2610 226300, 2610.222700 (Δευτέρα - Παρασκευή, 9 π.μ. - 2 μ.μ.) και στο email: ergatoipal.kentropatras@gmail.

Το «αδιαχώρητο» για άλλη μια χρονιά στην Αρτα

Στην Αρτα, για μια ακόμη χρονιά, στην κοινή Χριστουγεννιάτικη γιορτή τουεπικράτησε το «αδιαχώρητο». Η εκδήλωση έχει πλέον γίνει «θεσμός», γιατί απαντά σε μια πραγματική ανάγκη: Να μπορούν οι εργαζόμενοι να περάσουν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους χωρίς να «ματώνει» η τσέπη. Τα παιδιά συμμετείχαν σε εργαστήρια χειροτεχνίας, τραγούδησαν, έπαιξαν και γέλασαν μαζί με τους γονείς τους, ενώ ο μάγος - καλλιτέχνης της βραδιάς ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους. Το face painting, το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού και τα δώρα στο τέλος κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή. Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν τα παιδιά «ξεκλείδωσαν» το σύνθημα: «Αλλαξε τον κόσμο - το έχει ανάγκη - με αγάπη - με αλληλεγγύη - με ειρήνη». Οι λιχουδιές που υπήρχαν ήταν προσφορά φούρνων της πόλης, ενώ η γιορτή έκλεισε με ένα δυνατό χειροκρότημα και ομαδική φωτογραφία όλων όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση.

Στα Γιάννενα, το Εργατικό Κέντρο και τα Σωματεία οργάνωσαν μεγάλη παιδική γιορτή με karaoke και εργαστήρι κατασκευών, που κορυφώθηκε με τη θεατρική παράσταση «Ο Αγιος Βασίλης είναι των παιδιών και όχι των κερδών», βασισμένη στο βιβλίο της Εύης Κοντόρα «12 ημέρες από τη ζωή του Αϊ Βασίλη», από την ομάδα θεάτρου του Στεκιού Πολιτισμού Ιωαννίνων της ΚΝΕ. Η παράσταση «έδεσε» το χριστουγεννιάτικο κλίμα με την καθημερινότητα, με αναφορές στα μπλόκα των αγροτών και στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ «Γαλαξίας/Παπαγεωργίου», περνώντας καθαρό μήνυμα ότι η χαρά των παιδιών, η αξιοπρέπεια της λαϊκής οικογένειας και ο αγώνας για τα δικαιώματά της είναι αξεχώριστα.

Την Κυριακή 28 Δεκέμβρη στο Αγρίνιο

Στην, τα τμήματα θεατρικού παιχνιδιού του Εργατικού Κέντρου παρουσίασαν την παιδική θεατρική παράσταση «Ο Αγιος Βασίλης και το Καρναβάλι των Ζώων», μια χριστουγεννιάτικη διασκευή πάνω στο έργο του Καμίλ Σεν Σανς. Η αίθουσα γέμισε με παιδικές φωνές και ενθουσιασμό, δείχνοντας στην πράξη τι σημαίνει λαϊκός πολιτισμός, μακριά από τα εμπορικά «σόου» των ημερών.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή για όλα τα εγγόνια των συνταξιούχων αλλά και όλα τα παιδιά διοργανώνει το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλοακαρνανίας, την Κυριακή 28 Δεκέμβρη στις 11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου. Η εκδήλωση περιλαμβάνει παράσταση Καραγκιόζη («Ο Καραγκιόζης και ο χιονάνθρωπος») από το θέατρο σκιών του Χρήστου Πατρινού, ενώ θα μοιραστούν δώρα στα παιδιά.