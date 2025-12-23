Τρίτη 23 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΕΑΑΝ - ΦΟΡΕΙΣ
Επανασύνδεση ρεύματος σε ανάπηρους που ήταν δυο μήνες στο σκοτάδι

Μετά την αγωνιστική παρέμβαση στον ΔΕΔΔΗΕ της Αθήνας από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, το Σωματείο Εργαζομένων Προσφυγικού και Συναφών Δομών Κοινωνικής Μέριμνας και το Στέκι Εργαζομένων και Νεολαίας Πατησίων - Κυψέλης «Καίτη Πανοπούλου», επανασυνδέθηκε το ρεύμα στις δύο οικογένειες αναπήρων.

Με πρόσχημα ανύπαρκτες «ρευματοκλοπές» πάροχοι ρεύματος, σε αγαστή συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, είχαν αναγκάσει αυτές τις δύο οικογένειες με αναπηρίες να ζουν χωρίς ρεύμα για σχεδόν δύο μήνες! Οπως καταγγέλλει η ΣΕΑΑΝ, πρόκειται για «σκανδαλώδη μέθοδο», αφήνοντας χωρίς ρεύμα ανθρώπους με τεράστιους κινδύνους για τη ζωή τους.

Καλεί γονείς και κηδεμόνες ΑμεΑ, σε ανάλογες περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, όπως και για πλειστηριασμούς, διακοπές θεραπειών ή καθυστερήσεις πληρωμών για θεραπείες, να απευθύνονται στη ΣΕΑΑΝ.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
