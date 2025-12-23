ΛΑΡΙΣΑ

Να μην κλείσουν η Παιδιατρική και η Γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου

Την απαίτηση να μην κλείσουν η Παιδιατρική και η Γυναικολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας διατράνωσαν για άλλη μια φορά εργαζόμενοι, νέοι και συνταξιούχοι, με μαζική και δυναμική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν χθες το πρωί στο προαύλιο του Νοσοκομείου η Ενωση Ιατρών Νοσηλευτηρίων Κέντρων Υγείας Λάρισας (ΕΙΝΚΥΛ) και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Στο πλευρό τους ήταν για μία ακόμα φορά το Εργατικό Κέντρο Λάρισας και σωματεία συνταξιούχων, καταγγέλλοντας την πολιτική της εμπορευματοποίησης στην Υγεία και απαιτώντας την ουσιαστική αναβάθμιση των δημόσιων δομών στην πόλη.

Είναι η δεύτερη μαζική κινητοποίηση των γιατρών και των εργαζομένων μέσα σε λίγες μέρες, στέλνοντας το μήνυμα ότι ,εν αποδέχονται το κλείσιμο κλινικών, τη συρρίκνωση υπηρεσιών. τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση. Είχε προηγηθεί σύσκεψη συντονισμού οργάνωσης της δράσης μπροστά σε αυτήν την εξέλιξη, από την ΕΙΝΚΥΛ και τον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Πάνω σε αυτήν τη βάση, με τη νέα κινητοποίηση συνεχίζουν και κλιμακώνουν συλλογικά τον αγώνα τους για να αποτραπεί η απαράδεκτη δρομολογούμενη απόφαση της 5ης ΥΠΕ.

Κατήγγειλαν ότι το κλείσιμο αυτών των δύο νευραλγικών κλινικών αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού, αφού η Παιδιατρική και η Γυναικολογική καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες παιδιών, γυναικών και οικογενειών σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, και η απώλειά τους θα έχει βαριές κοινωνικές και υγειονομικές συνέπειες.

Την ίδια στιγμή το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αντιμετωπίζει εκτεταμένη υποστελέχωση σε όλες τις κλινικές και στα Τμήματα, με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό υγειονομικό - τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Η διαρκής έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού οδηγεί σε υπερεφημέρευση, αυξημένη εργασιακή πίεση και συνεχή εξουθένωση των εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να καλύψουν αυξημένες ανάγκες με ανεπαρκή στελέχωση. Πρόκειται δηλαδή για κατάσταση που επιβαρύνει συνολικά τη λειτουργία του νοσοκομείου και υπονομεύει τον ρόλο του ως βασικού πυλώνα δημόσιας περίθαλψης για τη Θεσσαλία.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους ο πρόεδρος της ΕΙΝΚΥΛ Νίκος Νταφούλης, αφού θύμισε ότι είναι η δεύτερη διαμαρτυρία μέσα σε λίγες μέρες, τόνισε ότι «δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση από την 5η ΥΠΕ για το τι πρόκειται να γίνει», οπότε «εμείς βρισκόμαστε σε ετοιμότητα και το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναπτύξουμε και νέες δράσεις. Δεν είναι μόνο η Παιδιατρική και η Γυναικολογική στο νοσοκομείο».

Μίλησε για τις εκατοντάδες κενές θέσεις, για την Παιδοχειρουργική κλινική που λείπει, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να αναπτυχθούν δύο κλινικές και στο Γενικό και στο Πανεπιστημιακό, και όχι να μεταφέρεται Παιδοχειρουργική στο Πανεπιστημιακό». Γι' αυτό, υπογράμμισε, «το επόμενο διάστημα θα αναπτύξουμε δράση μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους για δημόσια δωρεάν Υγεία υψηλού επιπέδου».

Κόντρα λοιπόν στις μεθοδεύσεις για λουκέτα στις κλινικές, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους απαιτούν την άμεση επαναλειτουργία της Παιδοχειρουργικής και μόνιμες μαζικές προσλήψεις, για την ολοκληρωμένη λειτουργία του νοσοκομείου.