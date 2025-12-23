ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οικοδόμοι τίμησαν τη μνήμη συναδέλφου τους μετανάστη

Την Παρασκευήπου δούλευε στο εργοτάξιο του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, στον ύπνο του.

Την επόμενη μέρα, σε μια συγκινητική κίνηση, οι συνάδελφοί του έγραψαν συμβολικά το όνομά του με κράνη πάνω στο γιαπί, τιμώντας τη μνήμη του εκεί που ζούσαν μαζί του τον αγώνα για το μεροκάματο και τη ζωή. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν γύρω από τα κράνη και κράτησαν ενός λεπτού σιγή.

Ο θάνατος του συναδέλφου τους, του Komla, στάθηκε αφορμή για να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση, που κατέληξε και σε ένα κοινό κείμενο όπου αποτυπώνονται οι αγωνίες και οι διεκδικήσεις για Ελληνες και ξένους εργάτες.

«Ο χαμός του Komla αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται χιλιάδες μετανάστες στη χώρα μας. Ανθρωποι που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, αναζητώντας δουλειά με αξιοπρέπεια, βρίσκονται αντιμέτωποι με εξοντωτικά ωράρια και χαμηλούς μισθούς, με ελλιπή ή ανύπαρκτα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Με ανυπαρξία συστηματικών ιατρικών εξετάσεων και παρακολούθησης της υγείας τους, καθώς επίσης επισφάλεια στην εργασία, άγχος, φόβο και σιωπή», αναφέρουν οι συνάδελφοί του.

Θυμίζουν άλλωστε ότι μόλις πριν λίγες μέρες τιμούσαν την Παγκόσμια Μέρα Μεταναστών, «μέρα η οποία μας υπενθυμίζει ότι οι ζωές των μεταναστών δεν είναι αναλώσιμες. Μας υπενθυμίζει τις αιτίες που καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν από τις χώρες τους λόγω ιμπεριαλιστικών πολέμων, φτώχειας, εξαθλίωσης.

Ο συλλογικός αγώνας και η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων ανεξαρτήτως καταγωγής, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας είναι ο μόνος δρόμος για αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες δουλειάς. Ενωμένοι στον καθημερινό αγώνα για το μεροκάματο, για να ζήσουμε εμείς και οι οικογένειές μας, για να γυρνάμε ζωντανοί στο σπίτι μας».

«Η μνήμη του συναδέλφου μας ας γίνει αφορμή να δυναμώσουμε τον αγώνα για ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα όπως μας αξίζει στον 21ο αιώνα», σημειώνουν οι εργάτες, επαναφέροντας διεκδικήσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών, όπως απλοποίηση διαδικασιών, άδειες παραμονής και κατάργηση των αντιδραστικών νόμων για το Μεταναστευτικό που εφαρμόζουν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις. Επίσης, να δοθεί άσυλο σε όλους εκείνους που έρχονται από πόλεμο και καταστροφές, εξασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικού ελέγχου και πρόσβασης στο σύστημα Υγείας, μέτρα προστασίας της ζωής στους χώρους δουλειάς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, κ.ά.