ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- Η αμερικανική γερουσία ενέκρινε χτες τον διορισμό του δισεκατομμυριούχου (μεταξύ άλλων) αστροναύτη Τζάρεντ Αϊσακμαν ως νέου διευθυντή της NASA ενόψει περικοπών κονδυλίων και της εντεινόμενης κούρσας με την Κίνα για τη Σελήνη.

ΧΑΡΤΟΥΜ.-- Επίθεση drone χτες σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Ατμπάρα της πολιτείας του Ποταμού Νείλου προκάλεσε εκτεταμένο μπλακάουτ σε Χαρτούμ και άλλες μεγάλες πόλεις του Σουδάν. Προηγήθηκε αεροπορική επιδρομή drone παραστρατιωτικών στο χωριό Κουρκάλ (στην πολιτεία Νότιο Κορντοφάν) με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων.

ΡΑΛΕΪ.-- Μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Cesnna 500 συνετρίβη χτες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Στέιτσβιλ της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ, συμπαρασύροντας στον θάνατο τους επιβαίνοντες. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το αεροσκάφος ήταν ιδιοκτησίας του επαγγελματία οδηγού αγωνιστικών αυτοκινήτων Γκρέγκορι Τζακ Μπιφλ. Δεν έγινε αμέσως γνωστός ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

    

13 βρέφη νεκρά τις τελευταίες μέρες από ασιτία και κρύο
Κλιμακώνονται οι στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ
 Υποσχέσεις Τραμπ για νέες «επιτυχίες» το 2026
 Ισραηλινές βόμβες και «διπλωματία»
 Ψηφίστηκε και από τη Γερουσία η άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας
 Διώξεις σε νεοναζί
 Χαλαρώνουν οι κανόνες για τις απολύσεις εργαζομένων
 Σήμερα το χριστουγεννιάτικο παζάρι
