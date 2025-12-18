ΣΕΑΑΝ

Παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στις διακοπές ρεύματος σε σπίτια ΑμεΑ

Σε κινητοποίηση, σήμερα Πέμπτη, στις 12 μ., στη ΔΕΔΔΗΕ (Αγησιλάου 56-58, Αθήνα) καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, απαιτώντας να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος σε σπίτια λαϊκών οικογενειών και ιδιαίτερα οικογενειών ΑμεΑ, με το πρόσχημα της ρευματοκλοπής και να επανασυνδεθεί άμεσα το ρεύμα.

Η ΣΕΑΑΝ επισημαίνει τις δεκάδες καταγγελίες των τελευταίων ημερών για υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος, για ανύπαρκτες ρευματοκλοπές και μαζικές διακοπές ρεύματος σε σπίτια λαϊκών οικογενειών και ιδιαίτερα ΑμεΑ. Αναδεικνύει μάλιστα το καθεστώς «κράτος εν κράτει» των εργολάβων και των παρόχων που αλλάζουν ή αφαιρούν μετρητές για να τους ελέγξουν στα εργαστήριά τους για περίπτωση ρευματοκλοπής, ενώ σε μια σειρά από περιπτώσεις οι μετρητές βρίσκονται άθικτοι.

«Είναι τόσο εξόφθαλμη η κατάχρηση της ΔΕΔΔΗΕ, όπου ακόμα και σε σπίτια που ήταν και είναι κλειστά για χρόνια, να καλούν τους ιδιοκτήτες να πληρώσουν υπέρογκα ποσά. Οπως επίσης αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι η χρονική περίοδος της ρευματοκλοπής σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις είναι πάνω κάτω τα 4 έτη και τα ποσά που ζητούνται είναι 2.000 ευρώ έως 2.500 ευρώ», σημειώνει η ΣΕΑΑΝ στο κάλεσμά της και απαιτεί:

Εδώ και τώρα να επανασυνδεθεί το ρεύμα σε όλα τα λαϊκά σπίτια, να απαγορευτεί η διακοπή ρεύματος στα σπίτια και στα μικρομάγαζα! Και ξεκαθαρίζει: «Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους μας μέσα στον χειμώνα, μπροστά στις γιορτές να μείνουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Αυτή είναι η κόλαση που μας ετοιμάζουν με την πολεμική οικονομία, με την ακρίβεια, τις διακοπές ρεύματος, τους πλειστηριασμούς, αλλά και την περικοπή ακόμα και των θεραπειών των παιδιών με αναπηρία, παρά τα παραπεμπτικά των ειδικών γιατρών, που έχουν πάρει μαζικές διαστάσεις τις τελευταίες μέρες. Δεν θα γίνουν τα παιδιά μας, οι άνθρωποί μας, παρανάλωμα για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη μιας χούφτας μεγαλοεπιχειρηματιών», διαμηνύει.