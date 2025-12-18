ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Τιμά αγωνιστικά τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών

RIZOSPASTIS

Με συγκέντρωση στον Πειραιά και εξορμήσεις και περιοδείες στα μεγάλα εργοτάξια Αττικής, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας τιμά τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών, καλώντας σε κοινό αγώνα Ελλήνων και ξένων εργατών για μια ζωή με δικαιώματα.

Η συγκέντρωση του Συνδικάτου οργανώνεται στο εργοτάξιο κατασκευής των δικαστηρίων στον Πειραιά, στις 12 το μεσημέρι, όπου θα γίνει και ομιλία.

Η δράση άλλωστε του Συνδικάτου σε έναν κλάδο με πολύ ισχυρή την παρουσία μεταναστών εργατών, η δράση του για τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους δεν εξαντλείται στη συγκεκριμένη μέρα, αλλά με καθημερινές παρεμβάσεις, όπως κάνει για όλους τους εργαζόμενους στις κατασκευές.

Αναδεικνύει μάλιστα τις αιτίες που καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν από τις χώρες τους λόγω των πολέμων, της φτώχειας, της πείνας, ξεχωρίζοντας:

«Γιατί ξεσπούν συγκρούσεις, πόλεμοι, ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες ιμπεριαλιστικών κρατών για τα συμφέροντα ανταγωνιστικών μεταξύ τους μονοπωλιακών ομίλων για το ποιος θα ιδιοποιηθεί τον πλούτο των χωρών αυτών που έχουν πετρέλαιο, ορυκτά, νερά που θα μπορούσε να είναι ευλογία για τους λαούς και μετατρέπονται σε καταραμένους τόπους. Οπως συγκρούσεις και πόλεμοι γίνονται σε περιοχές που διασχίζουν μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι και ενεργειακοί αγωγοί.

Παρά τα όσα προσχηματικά λένε οι εμπλεκόμενοι, και ο πόλεμος ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας γίνεται για σπάνιες γαίες, τους δρόμους μεταφοράς Ενέργειας και τα κέρδη από το μερίδιο ανοικοδόμησης. Οπως και η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού που συνεχίζεται από το κράτος - τρομοκράτη Ισραήλ, με τις πλάτες των συμμάχων του για τις σφαίρες επιρροής στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα βασικά.

Καλλιεργούν το μίσος ανάμεσα στους λαούς χρησιμοποιώντας ψεύτικα προσχήματα όπως τα διαφορετικά φυλετικά, γλωσσικά, θρησκευτικά γνωρίσματα. Οι χερσαίοι ή θαλάσσιοι δρόμοι προσφυγιάς και της μετανάστευσης είναι σπαρμένοι από νεκρούς άντρες, γυναίκες, παιδιά που δεν φτάνουν ποτέ στη "γη της επαγγελίας". Αλλά ακόμη και αυτοί που φτάνουν στις χώρες που προσπαθούν να πάνε για μια καλύτερη ζωή, χρησιμοποιούνται ως φτηνό εργατικό δυναμικό για να αυξάνουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν τους χορηγούνται νομιμοποιητικά έγγραφα από τις κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα να είναι παράνομοι, όπως τους θέλουν, για να μην διεκδικούν τα δικαιώματά τους, για να μην μπορούν να μιλάνε. Στην ουσία αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες και πολλοί από αυτούς φυλακίζονται. Με τη διασπορά στην κοινωνία του δηλητηρίου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μεταφέρεται η ευθύνη πάνω τους για όποιο κακό αποτέλεσμα για τον λαό από τις πολιτικές που κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους εις βάρος των φτωχών που γίνονται όλο και φτωχότεροι.

Καταλαβαίνουν γρήγορα πως δεν ζουν στη "γη της επαγγελίας" αλλά στη γη της αδικίας του συστήματος της εκμετάλλευσης, που είναι ακόμη μεγαλύτερη για αυτούς, κάνουν τις πιο δύσκολες και σκληρές εργασίες με μικρότερα μεροκάματα, ανασφάλιστοι τις περισσότερες φορές και συχνά θύματα των εργοδοτικών εγκλημάτων στα κάτεργα της εργοδοσίας που για τα κέρδη της βάζει τη ζωή των Ελλήνων και μεταναστών σε κίνδυνο καθημερινά».

Απαντώντας στα παραπάνω, το Συνδικάτο ξεκαθαρίζει: «Δεν είμαστε όμως ο καθένας μόνος του απέναντι στους εκμεταλλευτές και τις κυβερνήσεις τους. Εχουμε οργάνωση το Συνδικάτο μας, όπου όλοι μαζί Ελληνες και μετανάστες από την δεκαετία ακόμη του '90 δώσαμε σκληρές ταξικές μάχες, με νίκες και κατακτήσεις χωρίς διαχωρισμούς σχετικά με τη θρησκεία, την εθνικότητα ή το χρώμα του δέρματος του κάθε οικοδόμου.

Είμαστε ενωμένοι στον καθημερινό αγώνα για το μεροκάματο για να ζήσουμε εμείς και οι οικογένειές μας, για να γυρίζουμε ζωντανοί στο σπίτι μας».

Και, με αφορμή τη σημερινή μέρα, το Συνδικάτο επαναφέρει τις διεκδικήσεις του για αυξήσεις για όλους, λιγότερες ώρες εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μέτρα για την προστασία της ζωής των εργατών στους χώρους δουλειάς με ευθύνη των εργοδοτών και του κράτους. Για να είναι κάθε μέρα δουλειάς και ένσημο για όλους, για ίσα μεροκάματα, ίσα δικαιώματα.

«Μαζί με άλλα Συνδικάτα και φορείς παλεύουμε για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για να δοθούν άδειες διαμονής σε όλους, μετανάστες και πρόσφυγες εργάτες, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, χωρίς παράβολα και μεσάζοντες. Να καταργηθούν όλοι οι αντιδραστικοί νόμοι για το Μεταναστευτικό που εφαρμόζει η ΕΕ και οι κυβερνήσεις και να δοθεί άσυλο σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από τον πόλεμο και την καταστροφή. Ελληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι», καταλήγει το Συνδικάτο.