Συνεχίζεται η πολυήμερη απεργία των ναυτεργατών στα Ro-Ro

Για άλλη μια μέρα σήμερα συνεχίζεται η απεργία των ναυτεργατών στα φορτηγά - οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro), συμμετέχοντας καθολικά στον αγώνα που δίνουν από τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας με αποφάσεις των σωματείων ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» ενάντια στη μεταφορά πολεμικού υλικού με τα βαπόρια όπου εργάζονται.

Επιπλέον, χθες προχώρησαν σε νέα απεργιακή συγκέντρωση μπροστά από πλοία που εδώ και μέρες δεν έχουν λύσει κάβους, δίνοντας το στίγμα της κλιμάκωσης του αγώνα με αιτήματα που έχουν στο επίκεντρο, εκτός από την αντίθεση στην εμπλοκή στον πόλεμο, και τις συνθέσεις των πληρωμάτων, ώστε αυτές να είναι με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, παλεύουν για αύξηση της σύνθεσης στα μηχανοστάσια, να μην εφαρμόζεται η σύνθεση λόγω UMS στα δρομολογημένα Ro-Ro. Επίσης για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, για αξιοπρεπή ενδιαίτηση. Το επίδομα υδραυλικών εργασιών να επεκταθεί σε όλο το πλήρωμα του μηχανοστασίου. Καταβολή επιδόματος μεταφοράς επικίνδυνου φορτίου στα δρομολογημένα Ro-Ro, για όλες τις ειδικότητες των ναυτεργατών, και κατοχύρωσή του στη ΣΣΕ της Ακτοπλοΐας.

Στο πλάι τους οι ναυτεργάτες είχαν και χθες το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σωματεία και μαζικούς φορείς, που με χαιρετισμούς στη συγκέντρωση εξέφρασαν τη στήριξή τους. Παρευρέθηκαν επίσης αντιπροσωπείες του Συλλόγου Σπουδαστών ΑΕΝ Ασπροπύργου και της Συντονιστικής Επιτροπής ΚΕΣΕΝ Μηχανικών.

Εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου Πειραιά ο γενικός γραμματέας του, Γιώργος Καλαμαράς, τόνισε πως ο δίκαιος αγώνας των ναυτεργατών έχει αγκαλιαστεί από μια σειρά σωματεία. Συμπλήρωσε ότι το ΕΚΠ από την πρώτη στιγμή εξέφρασε τη στήριξή του στις απεργιακές κινητοποιήσεις για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα όλων των ειδικοτήτων, που «αφορούν τους εργαζόμενους στη θάλασσα αλλά και στη στεριά. Θα συνεχίσουμε, καλή δύναμη, ο λαός είναι μαζί με τους ναυτεργάτες».

Ο Αποστόλης Κυπραίος, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, χαιρέτισε τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων στην κατηγορία Ro-Ro, που με την παλικαρίσια στάση τους έχουν φέρει στο τραπέζι την εργοδοσία για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. «Είμαστε εδώ να παλέψουμε για αιτήματα όλου του κλάδου», υπογράμμισε. Στάθηκε στη σημασία της αλληλεγγύης στον αγώνα των ναυτεργατών και συμπλήρωσε ότι «με τη σειρά μας την εκφράζουμε στους απεργούς στα ρυμουλκά και στους αγωνιζόμενους αγρότες».

Ο Αγγελος Γαλανόπουλος, πρόεδρος του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», τόνισε ότι «σήμερα το πρωί στο πλοίο "Θαλασσίτης" καταφέραμε να σταματήσει η τρομοκρατία και αναγκάσαμε την εργοδοσία να έρθει διαπραγμάτευση. Το ίδιο γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Συνεχίζουμε μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες των σωματείων μας».

Το ΠΑΜΕ στο πλευρό τους

Τη στήριξή του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών στα φορτηγά - οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro) εκφράζει το ΠΑΜΕ, σημειώνοντας:

«Η καθολική συμμετοχή των ναυτεργατών στην απεργία αναδεικνύει την αποφασιστικότητά τους απέναντι στην αδιαλλαξία των εφοπλιστών και την άρνησή τους να δώσουν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που βιώνουν στα πλοία.

Οι ναυτεργάτες παλεύουν για την πλήρη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης της Ακτοπλοΐας και στα Ro-Ro, για ασφαλή και αξιοπρεπή εργασία και ζωή στα πλοία. Διεκδικούν να μη μεταφέρεται στρατιωτικό υλικό, που μετατρέπει τα πλοία σε πιθανούς στόχους και τους ίδιους σε αναλώσιμους των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Απαιτούν στελέχωση των πλοίων με βάση τις πραγματικές ανάγκες, αυξήσεις στα επιδόματα, εφαρμογή και αυστηρή τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και αξιοπρεπείς συνθήκες ενδιαίτησης.

Απέναντί τους έχουν όχι μόνο τους εφοπλιστές αλλά και την πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που τσακίζει τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα, μετατρέπει τις Συλλογικές Συμβάσεις σε κουρελόχαρτα, αφήνει τους εργαζόμενους εκτεθειμένους με ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και εντείνει την εκμετάλλευση, με νομοσχέδια για 13ωρη εργασία. Κόβει από τις κοινωνικές δαπάνες και μοιράζει δισεκατομμύρια ευρώ και φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές, τράπεζες και στους καπιταλιστές της πολεμικής βιομηχανίας για τους πολέμους των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ.

Ο αγώνας των ναυτεργατών είναι αγώνας όλων μας, γιατί αφορά το δικαίωμα σε ασφαλή δουλειά, ασφαλείς μεταφορές, σε Συλλογικές Συμβάσεις, στη ζωή με αξιοπρέπεια και όχι στην εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Κυβέρνηση και εφοπλιστές να δώσουν λύση εδώ και τώρα στα προβλήματα των ναυτεργατών, και να πάψουν να παίζουν με τις ανάγκες και την ασφάλειά τους στο όνομα της διασφάλισης και αύξησης των κερδών τους».