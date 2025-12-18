ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΑΣ

Ξετίναξαν τη συμφωνία και ξεμπρόστιασαν την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Κάθε τοποθέτηση των εκλεγμένων με τη ΔΑΣ (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) στη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας ήταν και μια αποκάλυψη του τι συμβάσεις ονειρεύονται το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις, ποντάροντας στον ρόλο των εργατοπατέρων της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ.

Για αυτό και οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ δεν συναίνεσαν και καταψήφισαν συνολικά τη συμφωνία - «ταφόπλακα» που φιλοδοξεί να αφοπλίσει τα συνδικάτα και τις Ομοσπονδίες, να τα βάλει υπό την επιτροπεία της νέας «τρόικας ΓΣΕΕ - κράτους - ΣΕΒ», ώστε να εξασφαλίζεται η «σταθερότητα» της πολιτικής της κερδοφορίας των ομίλων.

Η ΓΣΕΕ σε ρόλο πορτιέρη για τις κλαδικές ΣΣΕ

Την κεντρική παρέμβαση έκανε εκ μέρους της ΔΑΣ ο Γιώργος Πέρρος, που ξεκίνησε αναφερόμενος στις κυβερνητικές διαρροές που αναπαρήγαγαν χθεσινά δημοσιεύματα - την ίδια ακριβώς μέρα με τη συνεδρίαση της διοίκησης της ΓΣΕΕ - ότι αναμένεται η υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία, μεταξύ άλλων, θα θέτει όρους για το περιεχόμενο και το χρονικό όριο των διαπραγματεύσεων... Πριν περάσουν λίγες ώρες, το υπουργείο εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση που επιβεβαίωσε ότι «ένα το κρατούμενο» είναι να αναθέσουν στη ΓΣΕΕ τον ρόλο του πορτιέρη στις κλαδικές ΣΣΕ και δεύτερον να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό που θα συζητά επί μακρόν το ζήτημα γενικά των ΣΣΕ!

Πιο κάτω ο Γιώργος Πέρρος χαρακτήρισε εύστοχη την επιλογή να προβάλλουν τη συνεδρίαση με live streaming στα social media, γιατί έτσι δίνεται η ευκαιρία στους εργαζόμενους να δουν «το μεγαλύτερο give away (δώρο) που κάνατε σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Αφού παραδώσατε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τώρα έρχεστε να ολοκληρώσετε το έγκλημα, δίνοντας δωράκι και τις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους και στο κράτος».

Κατήγγειλε ως επαίσχυντο μνημόνιο τη συμφωνία της νέας τρόικας και εξήγησε ότι στόχος του είναι να υπηρετήσει και αυτό, στις παρούσες συνθήκες, τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας για φθηνούς, αναλώσιμους εργάτες, χωρίς συλλογική δύναμη. Και «έχετε επιλέξει ακριβώς αυτόν τον ρόλο για τη ΓΣΕΕ: Να μην ενοχλεί, να μην συγκρούεται, να μην οργανώνει. Είναι στάση υπέρ της κυβέρνησης και του κεφαλαίου», σημείωσε.

Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του μνημονίου είπε πως «αυτό δεν είναι επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων. Είναι η ταφόπλακά τους. Βάλατε την υπογραφή σας στη διατήρηση όλων των μνημονιακών μέτρων που υπονόμευσαν τις Συλλογικές Συμβάσεις». Σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε ότι «για εμάς Συλλογική Σύμβαση δεν είναι το χαρτί με τις υπογραφές, αλλά το περιεχόμενό της. Σύμβαση χωρίς δικαιώματα, χωρίς αυξήσεις, χωρίς προστασία του εργάσιμου χρόνου, δεν είναι πρόοδος, είναι υποχώρηση».

Το παράδειγμα της Σύμβασης της Ομοσπονδίας Μετάλλου

Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας, υπογράμμισε ότι το τι εννοούν οι δυνάμεις του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού όταν μιλάνε για ΣΣΕ, το δείχνει η διαρκής αναφορά του προέδρου της ΓΣΕΕ στην κλαδική ΣΣΕ που έχει υπογράψει η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Μέταλλο ως μια ΣΣΕ που μπορεί να γίνει υποχρεωτική για το σύνολο του κλάδου αμέσως μετά τη νομοθέτηση της «συμφωνίας». Πρόκειται, σχολίασε, για ΣΣΕ που είναι πίσω και από τους μισθούς που παίρνει ο κλάδος, ενώ ενσωματώνει ό,τι προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη σε ό,τι αφορά τα θεσμικά ζητήματα. Με αυτή τη ΣΣΕ ο εξειδικευμένος εργαζόμενος δεν πρόκειται να πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση!

Από την άλλη, τόνισε, δεν είναι τυχαίο ότι η ΣΣΕ που υπογράφει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής στη Ναυπηγοεπισκευή και που δεν γίνεται υποχρεωτική από την κυβέρνηση, προβλέπει κατώτερο μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη 60 ευρώ, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, ως συνεχές και αργία το Σάββατο και την Κυριακή, υπολογισμό των διαλειμμάτων ως εργάσιμο χρόνο κ.ά.

Αυτό που επιδιώκεται, είπε, είναι όταν μια ΣΣΕ είναι καλή «να τρώει πόρτα από εσάς».

Κυβέρνηση - ΣΕΒ - ΓΣΕΕ είναι η νέα τρόικα

Την προσπάθεια και αγωνία να υπάρξει μια απολογία απέναντι στους εργαζόμενους, στα συνδικάτα, στις Ομοσπονδίες, για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ για τόσο καιρό διαπραγματευόταν μόνος του για το ζήτημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, να δείξει ότι αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, στηλίτευσε ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων.

Κατήγγειλε το μνημόνιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις που μάλιστα έγινε εν κρυπτώ από τους εργαζόμενους, σημειώνοντας ότι «αυτό το μνημόνιο της τρόικας που διαμορφώθηκε είναι ένα επιπρόσθετο εμπόδιο - κόφτης για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».

Σημείωσε ότι κυβέρνηση - ΣΕΒ και Παναγόπουλος θέλουν να ελεγχθεί το περιεχόμενο των Συλλογικών Συμβάσεων, τόνισε και πρόσθεσε ότι η Ομοσπονδία έχει υπογράψει ΣΣΕ και η κυβέρνηση αρνείται να την κηρύξει υποχρεωτική. Κατήγγειλε το γεγονός ότι η ΓΣΕΕ θα παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σημειώνοντας ότι «αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από καμία Ομοσπονδία, γιατί είναι ευνουχισμός των Ομοσπονδιών».

«Το δίκιο δεν επιβάλλεται με φρουφρού και αρώματα. Επιβάλλεται με τη δύναμη του αγώνα», τόνισε ο Γ. Τασιούλας και αναφερόμενος στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, του είπε ότι «με τη δύναμη του αγώνα και το περιεχόμενο των αιτημάτων των εργαζομένων δεν έχεις καμία σχέση. Εμείς θα επενδύσουμε στον αγώνα των εργαζομένων».

«Πρότυπο» για τη ΓΣΕΕ και ο βρώμικος ρόλος των εργατοπατέρων σε Τουρισμό - Επισιτισμό

Ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχοϋπαλλήλων Αττικής, επισήμανε ότι ήταν πράγματι καλή η ιδέα της ζωντανής μετάδοσης της χθεσινής συνεδρίασης, αλλά καλό θα ήταν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ να έκανε το ίδιο και για τις συναντήσεις που έκανε κρυφά με τον ΣΕΒ και την υπουργό Εργασίας, όλους τους προηγούμενους μήνες, «την ώρα που εμείς δίναμε τη μάχη για την επιτυχία των απεργιακών κινητοποιήσεων για το 13ωρο».

Με αφορμή επίσης την αναφορά του προέδρου της ΓΣΕΕ στην κλαδική ΣΣΕ του Επισιτισμού, τόνισε πως η ουσία δεν βρίσκεται στο αν υπογράφονται ΣΣΕ, αλλά αν αν ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

Κατήγγειλε ότι αυτή η ΣΣΕ είναι πίσω από τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά και ότι έχουν αποσιωπήσει πλήρως τη ΣΣΕ που υπέγραψαν στη Ρόδο συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ, που προβλέπει ακόμα και την κατάργηση της 11ωρης ανάπαυσης με δύο βάρδιες το 24ωρο, ακόμα και με παρακράτηση μισθού 12% αν ο εργαζόμενος διαμένει σε δωμάτιο με air condition.

Καταλάβαμε, είπε, και από τις σημερινές τοποθετήσεις τον άτυπο αρραβώνα ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ που συμβαίνει σε επίπεδο ΓΣΕΕ και που σε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχει γίνει και επίσημος, εκεί που κατεβαίνουν μαζί. «Θέλετε», είπε, «ένα κίνημα συνεταίρο των κυβερνήσεων και των εργοδοτών. Δεν θέλετε να είναι ζωντανά, να λειτουργούν και να οργανώνουν τους αγώνες των εργαζομένων».

Δένεται το μουλάρι στο μαρούλι;

Ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του σωματείου της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, επισήμανε ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που φορτώθηκαν τα βάρη της κρίσης και τώρα έρχεται η ηγεσία της ΓΣΕΕ και τους λέει να πάρουν κάποια ψίχουλα από όσα αυτοί παράγουν. Είναι δυνατόν, αναρωτήθηκε, να ζήσουμε δουλεύοντας 13 ώρες και οι δύο στην οικογένεια μπας και τα βγάλουμε πέρα.

Πάει, σημείωσε, η Ομοσπονδία του Μετάλλου, πανηγυρίζει για τη ΣΣΕ που υπέγραψε και όταν έρχεται η ώρα να εφαρμοστεί και ρωτάνε στα σωματεία τι ισχύει για τις τριετίες, «βγάζει την ουρά της απέξω».

Με τη συμφωνία αυτοί και όλους τους αντεργατικούς νόμους, συνέχισε, οι επιχειρηματικοί όμιλοι νομίζουν πως «δέσανε το μουλάρι στο μαρούλι», για να πει ότι «το μουλάρι είμαστε εμείς η εργατική τάξη και το μαρούλι η ΓΣΕΕ». «Ομως θα το φάμε και θα προχωρήσουμε παρακάτω».

Ζωντανή πείρα από τους αγώνες στο λιμάνι του Πειραιά

Ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ στις προβλήτες της COSCO, μεταφέροντας την πείρα από τους αγώνες των λιμενεργατών, είπε ότι αυτή η πείρα εκθέτει σοβαρά την ηγεσία της ΓΣΕΕ, η οποία αρνήθηκε συστηματικά να προσφέρει τη συνδικαλιστική κάλυψη που όφειλε να δώσει και ενώ COSCO, ΕΕ, δικαστήρια, κυβερνήσεις τούς ασκούσαν διώξεις και έβγαζαν παράνομες τις απεργίες τους.

«Το μόνο που μας έσωσε», συνέχισε, «δεν ήταν ο διάλογος αλλά η αποφασιστικότητα και ο αγώνας των εργαζομένων. Αυτό πρέπει να δούνε όλοι οι εργαζόμενοι, ότι η ΓΣΕΕ επιλέγει να λειτουργεί ως μηχανισμός εκτόνωσης και οργάνωσης της πάλης. Δεν έχουμε ανάγκη από τον συνδικαλισμό του χαρτιού και της σφραγίδας, ούτε από συνδικαλιστές που μερικές φορές φοβούνται την απεργία περισσότερο και από τους εργοδότες. Μόνο ο δρόμος του αγώνα, τόνισε, μπορεί να φέρει αποτελέσματα, όχι εύκολα, όχι χωρίς θυσίες, αλλά με αξιοπρέπεια».

Οσα εμπόδια και να βάλουν οι εργατοπατέρες, τα σωματεία δυναμώνουν, οι συσχετισμοί αλλάζουν!

Ο Λεωνίδας Στολτίδης, απευθυνόμενος στις ηγεσίες των παρατάξεων που στηρίζουν τις πολιτικές των κυβερνήσεων, τους χαρακτήρισε ενιαίο μέτωπο δυνάμεων, πλήρως συντεταγμένο με τις αξιώσεις της εργοδοσίας. «Ξέρουμε», είπε, «ότι είστε ενάντια στις ανάγκες των εργαζομένων, όμως στις σημερινές συνθήκες γίνεστε όλο και πιο επικίνδυνοι και αδίστακτοι, γιατί κανείς πλέον δεν μπορεί "να κάνει την παλαβή" ενώ μιλάμε για στροφή στην πολεμική οικονομία».

«Βλέπετε», σημείωσε, «ότι η τάση που υπάρχει δεν σας ευνοεί. Ιδρύονται δεκάδες επιχειρησιακά σωματεία και ετοιμάζονται να ιδρυθούν πολλά ακόμα, στην κατεύθυνση οργάνωσης του αγώνα τους. Η αστική τάξη σας καλεί για να επιβραδύνετε την αντεπίθεση της εργατικής τάξης. Ομως να ξέρετε, όσα εμπόδια και να βάλετε, το μόνο που κάνετε τελικά είναι να εξελίσσετε την ικανότητα και τη δυνατότητα της εργατικής τάξης να τα ξεπερνάει».

Τα συνδικάτα δεν θα δεχθούν τους εργατοπατέρες στον σβέρκο τους

Η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, επισήμανε ότι η συμφωνία δεν αναιρεί κανέναν αντεργατικό νόμο, «αντιθέτως συμφωνήσατε να γίνουν οι νόμοι αυτοί η βάση για τις ΣΣΕ, για να μη θιγούν τα κέρδη και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Εχετε πάρει προ πολλού διαζύγιο με τις ανησυχίες και τις αγωνίες των εργαζομένων».

Τι σας κάνει να πιστεύετε, αναρωτήθηκε, «ότι τα συνδικάτα που παλεύουμε θα δεχθούμε να μας κάτσετε στον σβέρκο, ότι θα κάνετε εσείς κουμάντο στις διεκδικήσεις μας;».

Ακολούθως μίλησε για τη δράση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αναφέροντας ότι βρίσκονται σε διαπραγμάτευση για ΣΣΕ, πως έχουν καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση που διαμορφώθηκε όχι ερήμην των εργαζομένων, αλλά μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Παράλληλα αναπτύσσουν αγωνιστικές παρεμβάσεις και στηρίζουν τους αγώνες που δίνονται σε χώρους δουλειάς.

«Εμείς», υπογράμμισε, «λέμε ότι ο συλλογικός αγώνας, η ζωντανή δράση των σωματείων είναι αυτά που μπορούν να οδηγήσουν στην κατάκτηση δικαιωμάτων και όχι τα παζάρια με τους εργοδότες για το πόσο θα μας ξεζουμίζουν».

Ξεμπροστιάζοντας τις ηγεσίες του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού στον κλάδο και στη ΓΣΕΕ κατήγγειλε ότι δημιουργούν διασπαστικά σωματεία και προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να δεχθούν παραμάγαζα των εργοδοτών. Ούτε ΣΣΕ σαν αυτές που υπογράφανε πριν χρόνια οι ΠΑΣΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ στον κλάδο. Δείχνοντας ότι αυτές οι δυνάμεις δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εργαζομένων, θύμισε μια παλιότερη τοποθέτηση του προέδρου της ΓΣΕΕ, για να πει πως «εμείς δεν πιστεύουμε ότι οι απεργίες έφαγαν τα ψωμιά τους, ούτε πρόκειται να νομιμοποιήσουμε την εργασιακή ζούγκλα».

Η εργοδοσία θέλει να μηδενίσει το κοντέρ με τη στήριξη της ΓΣΕΕ

Ο Γιάννης Νιβορλής, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Εμφιαλωμένα Ποτά, επισήμανε ότι στον κλάδο του δραστηριοποιούνται τεράστιες εταιρείες με εκατοντάδες εργαζόμενος. Στις τελευταίες διαπραγματεύσεις οι εργοδότες προσπαθώντας να μην υπογράψουν ΣΣΕ στέλνουν δικηγόρους που ο καθένας από αυτούς δηλώνει ότι εκπροσωπεί τον ...τάδε τομέα και όχι τον άλλο. Οσο για το περιεχόμενο της ΣΣΕ «μη νομίζετε, είπε, ότι θέλουν να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν από την κρίση. Θέλουν να μηδενίσουν το κοντέρ με τη σύμφωνη γνώμη και της ΓΣΕΕ».

Δύο κόσμοι σε διαρκή σύγκρουση

Τέλος, εκ μέρους της ΔΑΣ, ο Νίκος Μαυροκέφαλος ευχήθηκε να έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες εργαζόμενοι τη συνεδρίαση της Διοίκησης της ΓΣΕΕ γιατί από αυτή μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Εμφανίστηκαν, είπε, δύο αντίθετοι κόσμοι.

Από τη μια ο ένας κόσμος που βγαίνει μπροστά για την οργάνωση της πάλης, για ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για ανθρώπινα ωράρια. Και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει καταφέρει την υπογραφή τέτοιων ΣΣΕ, που όμως η κυβέρνηση αρνείται να κηρύξει υποχρεωτικές.

Από την άλλη είναι ο κόσμος της καμαρίλας, των κρυφών συναντήσεων χωρίς τους εργαζόμενους, που με βάση τα παραδείγματα που ακούστηκαν κατέληξαν σε μείωση των μισθών και των δικαιωμάτων.

Εδώ και μήνες, υπενθύμισε, λένε ότι πρέπει να γίνει Γενικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών. Ομως όχι μόνο δεν έγινε, αλλά ήρθε η ηγεσία της ΓΣΕΕ να κλέψει την αρμοδιότητα από τις Ομοσπονδίες, να σφίξει τη θηλιά στον λαιμό των συνδικάτων μαζί με οικονομικούς εκβιασμούς.

Σε ό,τι αφορά τις φωτογραφίες που έβγαλε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της συμφωνίας με τους άλλους δύο εταίρους της τρόικας - κυβέρνηση και εργοδότες - ανέφερε ότι αυτός με τον οποίο συζητάει η ΓΣΕΕ όπως ο πρόεδρος του ΣΕΒ στον κλάδο των τροφίμων - ποτών, βγαίνει και ζητάει οι μισοί εργαζόμενοι να μην καλύπτονται από ΣΣΕ και να μην έχουν ειδικότητα.

«Οι τοποθετήσεις στη συνεδρίαση της Διοίκησης μπορούν να γίνουν κριτήριο για να συνειδητοποιηθεί ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν η ΓΣΕΕ με την κυβέρνηση και τους εργοδότες είναι να υψώσουν ένα τείχος που θα είναι απροσπέλαστο αν τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι δεν οργανώσουν τη δική τους ενιαία αγωνιστική απάντηση», σημείωσε.