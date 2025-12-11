Πέμπτη 11 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Διαβάστε σήμερα στο 4σέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»:

  • Ολοι στα συλλαλητήρια την Τρίτη 16 Δεκέμβρη, ενάντια στον προϋπολογισμό της φοροληστείας και της πολεμικής προετοιμασίας. Τα συνδικάτα ανεβάζουν στροφές για την προετοιμασία τους. Στους δρόμους και οι συνταξιούχοι.
  • Καθολική συμμετοχή στην πανοικοδομική απεργία σε όλη τη χώρα. Κλιμακώνεται ο αγώνας του κλάδου για ΣΣΕ με αυξήσεις, ένσημα, μέτρα Υγείας και Ασφάλειας
  • Ανταπόκριση από τη χτεσινή απεργία σε μεγαλοεργολάβο των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη και των εργαζομένων στη «Nokia». Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν συνένοχοι στη μεταφορά πολεμικού υλικού: Απεργία από Δευτέρα στα «Ro Ro».
    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Τα σωματεία προετοιμάζουν μαχητικά τα συλλαλητήρια στις 16 Δεκέμβρη
Δυναμώνουμε τον αγώνα για ΣΣΕ με αυξήσεις, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο
Η πανοικοδομική απεργία στην υπόλοιπη χώρα
«Νέκρωσαν» χτες μεγάλα εργοτάξια και γιαπιά
Αντιπαράθεση των δύο γραμμών στο κίνημα απέναντι στο κράτος της εκμετάλλευσης και του πολέμου
Με μεγάλη συμμετοχή οι απεργιακές κινητοποιήσεις
 Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν συνένοχοι στη μεταφορά πολεμικού υλικού
 «Απεργήσαμε όλοι...»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ