Διαβάστε σήμερα στο 4σέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»:
- Ολοι στα συλλαλητήρια την Τρίτη 16 Δεκέμβρη, ενάντια στον προϋπολογισμό της φοροληστείας και της πολεμικής προετοιμασίας. Τα συνδικάτα ανεβάζουν στροφές για την προετοιμασία τους. Στους δρόμους και οι συνταξιούχοι.
- Καθολική συμμετοχή στην πανοικοδομική απεργία σε όλη τη χώρα. Κλιμακώνεται ο αγώνας του κλάδου για ΣΣΕ με αυξήσεις, ένσημα, μέτρα Υγείας και Ασφάλειας
- Ανταπόκριση από τη χτεσινή απεργία σε μεγαλοεργολάβο των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη και των εργαζομένων στη «Nokia». Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν συνένοχοι στη μεταφορά πολεμικού υλικού: Απεργία από Δευτέρα στα «Ro Ro».