ΓΕΝΕΥΗ.-- Περίπου 610.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2024 από ελονοσία, κυρίως μικρά παιδιά στην υποσαχάρια Αφρική, ανακοίνωσε χτες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της αυξανόμενης ανθεκτικότητας στα φάρμακα, της κλιματικής αλλαγής και των περικοπών στη χρηματοδότηση. O αριθμός αυτός συνιστά μια μικρή αύξηση σε σχέση με τους θανάτους που σημειώθηκαν το 2023, ενώ και τα κρούσματα αυξήθηκαν και από 273 εκατομμύρια έφθασαν περίπου σε 282 εκατομμύρια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΠΟΥ για την ελονοσία.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ.-- Ο Υπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ ζήτησε χτες από τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σταματήσουν αμέσως τις μάχες στο νότιο τμήμα της χώρας, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για ένα νέο κύμα ωμοτήτων μετά τις σφαγές στην Φάσερ. «Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί μπροστά σε αυτήν τη νέα καταστροφή» τόνισε ο Τουρκ σε ανακοίνωσή του.