ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ο Πρόεδρος ζητά νέα προκήρυξη βουλευτικών εκλογών

Valentina Petrova

Την παραίτηση της κυβέρνησης (στην οποία από τον Γενάρη συμμετέχουν το κεντροδεξιό GERB και το Σοσιαλιστικό Κόμμα) ζήτησε αργά προχτές το βράδυ με ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας,αναφέροντας ότι οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα συνιστούν απόρριψη του σημερινού υπουργικού συμβουλίου.

Επικρίνοντας τον κυβερνητικό συνασπισμό ότι «υποτίμησε την αποφασιστικότητα» όσων δηλώνουν «αφοσιωμένοι στον εκδημοκρατισμό της Βουλγαρίας», κάλεσε σε «ενότητα, σύνεση και πολιτική ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης εν μέσω προκλήσεων», για να προσθέσει ότι «η χώρα χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή, κράτος δικαίου και αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας», στόχους που «η σημερινή κυβέρνηση δεν κατάφερε να πετύχει». Ακόμα, χαρακτήρισε τις εντάσεις που επικράτησαν στον νέο μεγάλο γύρο διαδηλώσεων που συνεχίζονται από το Σαββατοκύριακο στη Σόφια και σε πολλές ακόμα μεγάλες πόλεις, κατά του σχεδίου προϋπολογισμού, «παρέμβαση της μαφίας».

Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων βρίσκεται το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης Ζελιάζκοφ, το πρώτο που κατατίθεται μετά την επίσημη ένταξης της χώρας στην Ευρωζώνη.

Χτες το υπουργικό συμβούλιο ενημέρωσε τη Βουλή ότι αποσύρει τελικά το σχέδιο προϋπολογισμού και ότι θα το επεξεργαστεί εκ νέου. Προ ημερών πάντως ο πρωθυπουργός είχε επισημάνει ότι μέσα στο «σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο» δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο μια νέα διάλυση της κυβέρνησης, θυμίζοντας πως μετά τις τελευταίες εκλογές χρειάστηκε αρκετός χρόνος και για τη συγκρότηση συνασπισμού που θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση και θα λάμβανε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, αλλά και για τη σύνταξη και υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού. Είπε ακόμα ότι «αν με ρωτάτε μήπως ο προϋπολογισμός είναι καλός, θα πω "όχι"», προσθέτοντας πως το θέμα είναι αν ένας προϋπολογισμός είναι «βολικός» για τη χώρα και παραπέμποντας στις «ισορροπίες» που γίνεται προσπάθεια να τηρηθούν εντός του σημερινού κυβερνητικού συνασπισμού.

Σημειωτέον, την περασμένη βδομάδα η Κομισιόν συμπεριέλαβε τη Βουλγαρία στις χώρες για τις οποίες υπάρχει σοβαρή ανησυχία αν θα καταφέρουν να προσαρμόσουν τις οικονομικές τους προτεραιότητες για το 2026 στο δημοσιονομικό πλαίσιο και στις προτεραιότητες των Βρυξελλών.

Τελευταία φορά στη χώρα έγιναν βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβρη του 2024, μετά τις οποίες χρειάστηκε περίπου ένα τρίμηνο για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Επίσης είχαν προηγηθεί εκλογές μόλις τέσσερις μήνες πριν (Ιούνη του 2024), αλλά ακολούθησαν τρεις αποτυχημένοι γύροι διακομματικών συνομιλιών για να βρεθεί κάποιο σχήμα συνεργασίας.