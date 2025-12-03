ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ερευνες και συλλήψεις στην υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Ερωτήματα προκύπτουν με δεδομένες τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις μέσα στην ΕΕ και μεταξύ ΕΕ - ΗΠΑ, σχετικά με τη σύλληψη τριών ατόμων από την αστυνομία του Βελγίου, έπειτα από έφοδο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) και στο Κολέγιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση απάτης που συνδέεται με την εκπαίδευση νέων διπλωματών, με χρηματοδότηση της ΕΕ.

Μεταξύ των συλληφθέντων, όπως έγινε γνωστό, είναι και η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Οι έρευνες - που διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από αρμόδιες βελγικές αρχές - έγιναν στην EEAS στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO, την οποία επικαλείται το «Politico». Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν έγγραφα.

Στο μικροσκόπιο των βελγικών αρχών έχει μπει η Διπλωματική Ακαδημία της ΕΕ, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους διπλωμάτες σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από υποψίες ότι η EEAS και το Κολέγιο της Ευρώπης καταχράστηκαν δημόσιο ευρωπαϊκό χρήμα το 2021 και το 2022, σύμφωνα με πηγές της Euractiv.