ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Οχθη

2025 The Associated Press. All

Οι δολοφονίες Παλαιστινίων στηκαι στηπαραμένουν στην «ημερήσια διάταξη» τουμε σταθερή έμφαση σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ που παλεύουν για να αποκαλύψουν τα συνεχή εγκλήματα του κράτους - δολοφόνου.

Χτες το πρωί δολοφονήθηκε νεαρός Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ που χρησιμοποιούσε drone για να βιντεοσκοπεί ή να φωτογραφίζει στην πόλη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα. Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ Ουάντι δέχθηκε απρόκλητα τα πυρά drone του κατοχικού στρατού ενώ έκανε ρεπορτάζ, φορώντας δημοσιογραφικό μπλε γιλέκο με την ένδειξη «PRESS» («Τύπος»).

Από τα πυρά του ίδιου drone τραυματίστηκε και ο δημοσιογράφος Μοχάμεντ Αμπντέλ Φατάχ Ασλίχ, ο αδελφός του οποίου, Χασάν, είχε δολοφονηθεί με παρόμοιο τρόπο προ μηνών.

Πλέον η μακάβρια λίστα καταγράφει πάνω από 260 δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ που δολοφονήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό από τον Οκτώβρη του 2023.

Περίπου την ίδια ώρα στον προσφυγικό καταυλισμό Bureij της κεντρικής Γάζας τα πυρά άλλου ισραηλινού drone θέριζαν τη ζωή ακόμα ενός Παλαιστίνιου επειδή θεωρήθηκε «ύποπτος», ενώ μπουλντόζες και πυροτεχνουργοί του στρατού ανατίναζαν όσες κατοικίες Παλαιστινίων είχαν απομείνει όρθιες κυρίως σε περιοχές της νότιας Γάζας.

Χτες βράδυ, καταγράφηκε ο θάνατος άλλων δύο Παλαιστινίων αμάχων - ο ένας ανήλικος - στη συνοικία Τουφάχ της Πόλης της Γάζας και ο τραυματισμός άλλων 15 από πυρά πυροβολικού του κατοχικού στρατού.

Με το σταγονόμετρο η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας...

Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις κατοχής συνεχίζουν να παρεμποδίζουν συστηματικά την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Σύμφωνα με το δίκτυο «Al Jazeera», αντί των 31.200 φορτηγών που θα έπρεπε να είχαν περάσει από τις 10 Οκτώβρη, οπότε ξεκίνησε η «εκεχειρία» έως τις 30 Νοέμβρη, είχαν περάσει μόλις 6.277...

Στη λίστα των «απαγορευμένων» ανθρωπιστικών ειδών που παρεμποδίζει ο κατοχικός στρατός είναι ακόμη και οι σκηνές που χρειάζονται απελπισμένα, ενόψει του χειμώνα, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες εκτοπισμένων που μένουν σε υφασμάτινα παραπήγματα καλυμμένα πρόχειρα με μουσαμάδες.

Στο κάδρο των εξελίξεων αυτών, η Χαμάς παρέδωσε χθες τα λείψανα του ενός εκ των δύο τελευταίων Ισραηλινών ομήρων, γεγονός που θεωρητικά οδηγεί σχεδόν στην ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου του άθλιου σχεδίου Τραμπ για την υποτιθέμενη «εκεχειρία» στη Γάζα.

Με αυτή την αφορμή ο ΥΠΕΞ του Κατάρ δήλωσε πως θα εντείνει άμεσα τις πιέσεις στις δύο πλευρές, προκειμένου να αρχίσουν έμμεσες διαπραγματεύσεις για το δεύτερο στάδιο του σχεδίου Τραμπ, που προβλέπει μεταξύ άλλων τη συγκρότηση και ανάπτυξη της λεγόμενης «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης».

Εντείνεται η τρομοκρατική κατοχική βία στη Δυτική Οχθη

Το ίδιο διάστημα οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις συνεχίζουν τις τρομοκρατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, τις οποίες ξεκίνησαν την προηγούμενη βδομάδα.

Οι επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν τους Παλαιστίνιους αμάχους, ώστε να τους αναγκάσουν να φύγουν από τα εδάφη τους, για να πολλαπλασιαστούν ακόμη περισσότερο οι εποικισμοί και να διευκολυνθούν τα σχέδια προσάρτησης των παλαιστινιακών εδαφών στο κράτος - δολοφόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κατοχικές δυνάμεις διεξάγουν εισβολές σε σπίτια αμάχων σε χωριά και πόλεις, τρομοκρατικές ανακρίσεις και «συλλήψεις», κατεδαφίσεις σπιτιών ανθρώπων που αντιστέκονται στην κατοχή.

Σε ένα τέτοιο φόντο, δύο νέοι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες στη Δυτική Οχθη από ισραηλινά πυρά, με διαφορά λιγότερη της μίας ώρας.

Στα περίχωρα της Ραμάλας, κοντά στον παράνομο εβραϊκό εποικισμό Ateret, σκοτώθηκε ένας 18χρονος Παλαιστίνιος. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είχε επιτεθεί με μαχαίρι τραυματίζοντας ελαφρά τρεις στρατιώτες των κατοχικών δυνάμεων. Ο νεαρός Παλαιστίνιος μέσα σε δευτερόλεπτα πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε και αφέθηκε στη συνέχεια στην άσφαλτο να αιμορραγεί μέχρι θανάτου.

Λίγη ώρα αργότερα ένας 17χρονος Παλαιστίνιος έπεσε νεκρός από τα πυρά Ισραηλινού στρατιώτη στη διάρκεια «επιχείρησης» σε περιοχή της Χεβρώνας.

Στο μεταξύ, ανακοινώθηκαν ανατινάξεις σπιτιών Παλαιστινίων σε Τουμπάς, Ακαμπα και Ναμπλούς αλλά και οι συλλήψεις αρκετών Παλαιστινίων για ασήμαντες αφορμές.

Το «Al Jazeera» υπολόγιζε χτες πως από τον Οκτώβριο του 2023 έχουν συλληφθεί από τις κατοχικές δυνάμεις πάνω από 21.000 Παλαιστίνιοι σε Γάζα και Δυτική Οχθη.

Επιπλέον χτες η Παλαιστινιακή Αρχή διαμαρτυρήθηκε για το κλείσιμο των γραφείων της Ενωσης Επιτροπών Αγροτικών Εργασιών (UAWC) στο Μπιρέχ της Δυτικής Οχθης μετά από επιδρομή του στρατού το βράδυ της Δευτέρας.