ΣΟΥΔΑΝ

«Ανησυχία» των ΗΠΑ για τα σχέδια ρωσικής βάσης

«Ανησυχίες» στις ΗΠΑ και σε άλλες «δυτικές» δυνάμεις αποτυπώνει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Wall Street Journal» (στις 1/12/25) με θέμα την προώθηση των σχεδίων της Ρωσίας για τη δημιουργία ναυτικής βάσης στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις και παζάρια με το Σουδάν.

Τα εν λόγω παζάρια ανακόπηκαν αφενός μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021 στο Σουδάν και την ανάληψη της εξουσίας από τον «μεταβατικό» Πρόεδρο, στρατηγό Α. Φ. Μπουρχάν, αφετέρου μετά την έναρξη του πολέμου στο Σουδάν τον Απρίλη του 2023.

Η Ρωσία ωστόσο ήρθε σε «τελική συμφωνία» με την πλευρά του Α. Φ. Μπουρχάν, η οποία δεν ελέγχει όλο το Σουδάν αλλά τις περιοχές του στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο ρεπορτάζ της WSJ επισημαίνεται πως αν η συμφωνία υλοποιηθεί «θα δώσει στρατηγικό πλεονέκτημα στη Μόσχα», η οποία επιχειρεί να «εμβαθύνει» τον ρόλο της στην αφρικανική ήπειρο, ενώ θα συνιστά «ανησυχητική εξέλιξη» για τις ΗΠΑ, που προσπαθούν να κρατήσουν τη Ρωσία και την Κίνα μακριά από αφρικανικά λιμάνια που θα μπορούσαν να ανεφοδιάσουν πολεμικά πλοία και «να στραγγαλίσουν ζωτικές ναυτιλιακές οδούς».

Στο πλαίσιο της 25ετούς συμφωνίας που παρουσίασαν Σουδανοί αξιωματούχοι σε Ρώσους ομολόγους τους τον περασμένο Οκτώβρη, η Μόσχα θα δικαιούται να σταθμεύσει έως 300 στρατιώτες και να ελλιμενίσει έως 4 πολεμικά πλοία (ακόμα και πυρηνοκίνητα) στο Πορτ Σουδάν ή σε άλλη περιοχή που βρέχεται από την Ερυθρά Θάλασσα.

Το Κρεμλίνο θα μπορεί επίσης να εξασφαλίσει προνομιακές συμβάσεις σε ορυχεία του Σουδάν - της αφρικανικής χώρας με την τρίτη μεγαλύτερη παραγωγή χρυσού.

Σε συνοδευτικό χάρτη του άρθρου επισημαίνονται οι παράλληλες θέσεις ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ σε τουλάχιστον δύο περιοχές της Σομαλίας, μία στην Κένυα και άλλη μία στο Τζιμπουτί (όπου έχει βάση και η Κίνα).

Εκεί όπως λέγεται η Ρωσία θα έχει μια πολύ καλή θέση ελέγχου της ναυτιλιακής κίνησης από και προς τη Διώρυγα του Σουέζ, από όπου περνά το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Στο πλαίσιο ή με αφορμή αυτήν τη συμφωνία ο στρατός του Σουδάν - που εξακολουθεί να μάχεται τις παραστρατιωτικές «Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης» (RSF), που εξοπλίζονται από τα ΗΑΕ - θα έχει πλεονεκτική πρόσβαση σε ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα και προηγμένα όπλα, τα οποία χρειάζεται ενάντια στα drones που χρησιμοποιούν οι RSF.

Στο ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας επισημαίνεται δήλωση Αμερικανού ανώνυμου αξιωματούχου ότι μια ρωσική βάση στη Λιβύη ή στο Πορτ Σουδάν θα μπορούσε «να διευρύνει» την ικανότητα της Ρωσίας «για προβολή δύναμης». Αναφέρεται δε και πρόσφατη δήλωση του Αμερικανού ταξίαρχου ε.α. Μαρκ Χικς, που είχε το πρόσταγμα της AFRICOM, ότι μια ρωσική βάση «αυξάνει τη μόχλευση της Ρωσίας».