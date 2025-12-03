ΟΝΔΟΥΡΑ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Καθυστέρηση στα αποτελέσματα εν μέσω καταγγελιών για νοθεία

Ενώ η καταμέτρηση από τις εκλογές της Κυριακής στην Ονδούρα (προεδρικές, βουλευτικές και τοπικές) συνεχίζεται μετ' εμποδίων - ακόμα λείπει πάνω από το 43% των εκλογικών τμημάτων - έχουν διατυπωθεί οι πρώτες κατηγορίες για εκτεταμένη νοθεία, η δε Εθνική Εκλογική Επιτροπή επικαλείται αστοχίες στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Στο 57% των καταμετρημένων ψήφων ο παλαιστινιακής καταγωγής Νάσρι Ασφούρα, επιχειρηματίας στις Κατασκευές, υποψήφιος του συντηρητικού Εθνικού Κόμματος, που έχει τη στήριξη του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, και ο Σαλβαδόρ Νασράλα, τηλεοπτικός παρουσιαστής με καταγωγή από τον Λίβανο, υποψήφιος του Φιλελεύθερου Κόμματος, βρίσκονται να ισοβαθμούν με ποσοστό γύρω στο 40%. Η τρίτη υποψήφια, Ρίξι Μονκάδα, υποστηριζόμενη από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Σιομάρα Κάστρο ντε Σελάγια, με 19,1%, κατήγγειλε ότι με ευθύνη της Εκλογικής Επιτροπής σε πολλές περιπτώσεις διογκώθηκε το εκλογικό σώμα, και ισχυρίστηκε ότι οι ψηφοφόροι χωρίς βιομετρική επικύρωση αντιπροσωπεύουν το 25,35% του συνόλου, ενώ ανήγγειλε ότι θα απαιτήσει επανεξέταση των πρακτικών άνω των 2.700 εκλογικών τμημάτων όπου διαπιστώνονται παρατυπίες.

Την ίδια ώρα ο Τραμπ έδωσε χάρη στον πρώην Πρόεδρο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014 - 2022), που προέρχεται από το Εθνικό Κόμμα και εξέτιε ποινή κάθειρξης 45 ετών, καταδικασμένος για λαθρεμπόριο ναρκωτικών (άνω των 400 τόνων) και πυροβόλων όπλων. Ετσι, χθες Δευτέρα αποφυλακίστηκε. Αυτό ενώ με το πρόσχημα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών οι ΗΠΑ απειλούν με επέμβαση κατά της Βενεζουέλας.