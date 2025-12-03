ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέες επαφές των ΗΠΑ σε Ισραήλ και Λίβανο

Στην Ιερουσαλήμ κατέφθασε χτες, με επόμενο σταθμό τη Βηρυτό, η Αμερικανίδα αναπληρώτρια απεσταλμένη στη Μέση Ανατολή, Μόργκαν Ορτάγκους με επίκεντρο τα σχέδια ΗΠΑ και Ισραήλ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η Ορτάγκους συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου και τον ΥΠΕΞ Γκιντόν Σάαρ, με τον τελευταίο μάλιστα να ισχυρίζεται προκλητικά ότι η Χεζμπολάχ παραβιάζει την «εκεχειρία»... που έχει κάνει κουρελόχαρτο το Ισραήλ με συνεχείς επιθέσεις στον Λίβανο.

Σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δήλωσε πως «ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ είναι κρίσιμος για το μέλλον του Λιβάνου και την ασφάλεια του Ισραήλ» καταλήγοντας: «Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας και θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας».

Λίγη ώρα νωρίτερα, ισραηλινό drone παραβίασε για πολλοστή φορά τον εναέριο χώρο του νοτίου Λιβάνου, ρίχνοντας χειροβομβίδα σε ένα σπίτι μεθοριακής πόλης.

Στο μεταξύ, ο πάπας Λέων ΙΣΤ' ολοκλήρωσε χθες την τριήμερη επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο, απευθύνοντας έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών στη χώρα και υποστηρίζοντας ότι η Μέση Ανατολή «χρειάζεται μία νέα, διαφορετική προσέγγιση» με στόχο την ειρήνη. Αναχωρώντας από τον Λίβανο δήλωσε ότι «ενώ τα όπλα είναι θανάσιμα, η διαπραγμάτευση, η μεσολάβηση και ο διάλογος είναι εποικοδομητικά».

Ορο για «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη» εντός της Συρίας θέτει το Ισραήλ

Στο μεταξύ, μετά τη σχετική προχθεσινή δημόσια «προτροπή» του Αμερικανού Προέδρου για «συνεννόηση» μεταξύ του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου και του καθεστώτος των τζιχαντιστών στη Συρία, ο Μπ. Νετανιάχου εμφανίστηκε χθες ανοιχτός για μια τέτοια συμφωνία, με τον όρο να επιβληθεί μια «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη» από τη συριακή πρωτεύουσα έως τα σύνορα με το Ισραήλ και τις περιοχές που έχει καταλάβει ο ισραηλινός στρατός.

«Αυτό που περιμένουμε από τη Συρία είναι, φυσικά, να δημιουργήσει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας από τη Δαμασκό έως τα σύνορα με το Ισραήλ στο Ορος Ερμών. Σε μια θετική ατμόσφαιρα και με κατανόηση αυτών των αρχών, είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία με τους Σύρους, αλλά θα τηρήσουμε τις αρχές μας σε κάθε περίπτωση», δήλωσε ο Νετανιάχου, σε σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του χτες.

«Μετά την 7η Οκτωβρίου, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τις κοινότητές μας στα σύνορά μας, συμπεριλαμβανομένων των βόρειων συνόρων, και να αποτρέψουμε την οχύρωση τρομοκρατών και εχθρικών δραστηριοτήτων εναντίον μας, να προστατεύσουμε τους Δρούζους συμμάχους μας και να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ είναι ασφαλές από χερσαίες και άλλες επιθέσεις σε περιοχές κοντά στα σύνορα», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αναμασώντας όλα τα προσχήματα με τα οποία το κράτος - τρομοκράτης επιτίθεται σε μια σειρά χώρες και βάζει μπουρλότο σε όλη τη Μέση Ανατολή.

ΗΠΑ: Προς πώληση εξοπλισμού για F-16 στο Μπαχρέιν

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, «πράσινο φως» για την πιθανή πώληση εξοπλισμού συντήρησης για αεροσκάφη F-16 και συναφούς εξοπλισμού στο Μπαχρέιν, με εκτιμώμενο κόστος 455 εκατ. δολάρια έδωσε χτες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ανάδοχοι της πώλησης θα είναι οι εταιρείες General Electric Aerospace και Lockheed Martin Aeronautics.

Η δε κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας ενέκρινε χτες τον προϋπολογισμό του βασιλείου για το 2026 με εκτιμώμενο έλλειμμα 165 δισ. ριάλ (44 δισ. δολάρια).

Το έλλειμμα καταγράφεται στο φόντο των σημαντικών και κοστοβόρων επενδύσεων εκατοντάδων δισ. στο πλαίσιο του «Οράματος 2030» για την απεξάρτηση της οικονομίας της Σαουδικής Αραβίας από το πετρέλαιο.

Ο προϋπολογισμός όρισε τις συνολικές δαπάνες του βασιλείου σε 1,31 τρισ. ριάλ, με τα συνολικά έσοδα να προβλέπονται σε 1,15 τρισ. ριάλ.