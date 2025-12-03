Τετάρτη 3 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Νίκη εργαζομένων στα «Starbucks»

Αποζημιώσεις ύψους 35,5 εκατ. δολαρίων αναγκάζεται να καταβάλλει σε εργαζόμενους η αμερικανική αλυσίδα καφέ και εστίασης «Starbucks» της Νέας Υόρκης για «περισσότερες από μισό εκατομμύριο παραβιάσεις» του τοπικού εργατικού δικαίου από το 2021.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο απερχόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ερικ Ανταμς και η Αρχή Προστασίας Καταναλωτών και Εργαζομένων Ν. Υόρκης, η διοίκηση των «Starbucks» «στέρησε παράνομα από χιλιάδες εργαζόμενους σε περισσότερα από 300 καταστήματα το δικαίωμα σε μια σταθερή και προβλέψιμη εργασία, όπως και το δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής για υπερωρίες».

Περισσότερα από 35,5 εκατομμύρια δολάρια θα επιστραφούν σε περισσότερους από 15.000 εργαζομένους «που επλήγησαν από τις παράνομες πρακτικές» της αλυσίδας και την καταβολή ενός προστίμου ύψους 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

    

