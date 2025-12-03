Τετάρτη 3 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΡΑΜΠ - ΛΟΥΛΑ
Τηλεφωνική επικοινωνία για εμπόριο και οργανωμένο έγκλημα

Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας 40 λεπτών είχε ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, σοσιαλδημοκράτης Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το γραφείο του Λούλα. Αντικείμενο της επαφής ήταν το διμερές εμπόριο, αλλά και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Τραμπ για την απόφασή του να άρει τους πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές βραζιλιάνικων προϊόντων από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του καφέ και του βοδινού κρέατος, και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό θα συμβεί και σε άλλα προϊόντα. Ο Λούλα στάθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.

    

ΚΟΣΜΟΣ
