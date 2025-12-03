ΟΙ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Αναγγέλλουν χτυπήματα «σύντομα και στην ξηρά»

«Σύντομα» θα ξεκινήσουν επιθέσεις των ΗΠΑ και εντός της Βενεζουέλας, δήλωσε χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σε όσα συζητήθηκαν κατά την προχτεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που συγκάλεσε στον Λευκό Οίκο. «Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά (...) ξέρετε, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη». Πρόσθεσε δε ότι οι ΗΠΑ μελετούν αντίστοιχα σχέδια και απέναντι σε «πολλούς άλλους», επικαλούμενος ξανά ως πρόσχημα τη σύνδεσή τους με τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Οποιος το κάνει αυτό και το πουλάει στη χώρα μας υπόκειται σε επίθεση», είπε ο Τραμπ. «Οχι μόνο η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα ήταν πολύ κακή σε κάτι άλλο, πιθανώς χειρότερο από τους περισσότερους. Αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι το κάνουν», είπε.

Είχε προηγηθεί δήλωση της Καρολάιν Λέβιτ, εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, η οποία συνέδεσε τη σύσκεψη με «μέρος της ευθύνης» των ΗΠΑ να διασφαλίσουν «ότι η ειρήνη συνεχίζεται σε όλο τον κόσμο». Σε αυτήν ο Αμερικανός ηγέτης «συναντήθηκε με την ομάδα εθνικής ασφάλειας του γι' αυτό το θέμα (σ.σ. τη Βενεζουέλα) και για πολλά άλλα θέματα», πρόσθεσε.

Επιπλέον, αναδεικνύοντας την ...αφοσίωση με την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τη στρατιωτική επιχείρηση «Νότια Λόγχη» («Southern Spear») στη Λατινική Αμερική, στο όνομα της αντιμετώπισης των διακινητών ναρκωτικών, η Λέβιτ υπερασπίστηκε και τις εντολές της κυβέρνησης για «επαναληπτικά χτυπήματα» (για «εξουδετέρωση» όσων μπορεί να έχουν επιβιώσει από το πρώτο πλήγμα) κατά των σκαφών που στοχοποιεί η στρατιωτική δύναμη που αναβαθμίζεται συνεχώς το τελευταίο τρίμηνο. Ετσι, υποστήριξε ότι ο ναύαρχος Μιτς Μπράντλεϊ (που έδωσε σχετική εντολή προχτές) «εργάστηκε καλά εντός της αρμοδιότητάς του», αλλά και ότι η επίθεση «διεξήχθη σε αυτοάμυνα για την προστασία των Αμερικανών»... Αντίστοιχα, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων «έναν Αμερικανό ήρωα, έναν αληθινό επαγγελματία», που «έχει 100% την υποστήριξή μου». Ολα αυτά προσπερνώντας το ότι η Ουάσιγκτον επιμένει σε στρατιωτικά πλήγματα εντελώς αυτόκλητα και χωρίς καμία δικαστική απόφαση ή απόδειξη για την ενοχή των άνω των 90 ατόμων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Σεπτέμβρη και την έναρξη της «Southern Spear».

Από τη μεριά του ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μιλώντας σε συγκέντρωση οπαδών του είπε: «Θέλουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη με εθνική κυριαρχία, ισότητα, ελευθερία. Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων, ούτε την ειρήνη των αποικιών! (...) Εχουμε υποστεί 22 βδομάδες επιθετικότητας, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ψυχολογική τρομοκρατία, 22 βδομάδες που μας έθεσαν σε δοκιμασία».