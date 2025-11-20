Πέμπτη 20 Νοέμβρη 2025
ΤΖΑΚΑΡΤΑ.- Σύννεφο τέφρας σχεδόν 5 χιλιομέτρων απελευθερώθηκε από έκρηξη στο ηφαίστειο Σεμέρου, στην ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας. Οι αρχές εξέδωσαν εντολές εκκένωσης σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων, μιλώντας για πιθανότητα «χιονοστιβάδων» λάβας. Το ηφαίστειο θεωρείται ότι είναι σε φάση έκρηξης από το 1967 μέχρι σήμερα. Από το 1818 έχει εκραγεί τουλάχιστον 55 φορές, τις 10 με θύματα.

ΚΑΪΡΟ - ΜΟΣΧΑ.- Η Αίγυπτος υπέγραψε χτες συμφωνία για την αγορά πυρηνικού καυσίμου και μια συνολική συμφωνία συνεργασίας με τη ρωσική κρατική εταιρεία «Rosatom» για τον πυρηνικό σταθμό Dabaa. Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Α. Φ. Σίσι συμμετείχε διαδικτυακά (μέσω τηλεδιάσκεψης) μαζί με τον Βλ. Πούτιν σε τελετή για την τοποθέτηση του πρώτου αντιδραστήρα του πυρηνικού εργοστασίου Dabaa, που κατασκευάζει η Ρωσία στην Αίγυπτο.

    

