Αρχαιρεσίες σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σε μια σειρά σωματεία σε όλη τη χώρα, με στόχο την ισχυροποίησή τους, τη βελτίωση των συσχετισμών υπέρ των εργαζομένων και της πάλης τους, κόντρα στην εργοδοσία, στο κράτος και στα στηρίγματά της.

Στην ΕΝΙΘ

Την Τετάρτη 19 Νοέμβρη πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης και των νοσοκομειακών επιτροπών ανά νοσοκομείο. Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο αμφιθέατρο του κάθε νοσοκομείου, ως εξής: Οι γιατροί του Νοσοκομείου «Αγιος Δημήτριος» θα ψηφίσουν στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Οι γιατροί από τα ΚΥ και τις ΤΟΜΥ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα ψηφίσουν στο Νοσοκομείο «Αγιος Παύλος». Και οι γιατροί από τα ΚΥ και τις ΤΟΜΥ της Δυτικής Θεσσαλονίκης θα ψηφίσουν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Παράταση στον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας

Λόγω αυξημένης συμμετοχής οι αρχαιρεσίες στον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας οδηγούνται σε παράταση μέχρι την Κυριακή 16 Νοέμβρη:

Σήμερα Τετάρτη 3 μ.μ. - 9 μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ, Αθήνα, Σολωμού 58 (3ος όροφος).

Αύριο Πέμπτη 11 π.μ. - 4 μ.μ. στην εταιρεία «Iron Mountain», Αθήνα, Μεγάλου Βασιλείου 6.

Σάββατο 15 Νοέμβρη 11 π.μ. - 7 μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ, Σολωμού 58.

Κυριακή 16 Νοέμβρη 11 π.μ. - 7 μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ, Σολωμού 58.

Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών (ΣΕΤΤΑ)

Από τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη μέχρι την Κυριακή 23 Νοέμβρη πραγματοποιούνται οι εκλογές του κλαδικού Συνδικάτου Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών (ΣΕΤΤΑ), με το εξής πρόγραμμα:

Σήμερα Τετάρτη 3.30 μ.μ. - 8 μ.μ. «Skroutz Last Mile» Παιανίας (Λεωφ. Μαρκόπουλου 5).

Πέμπτη 13 Νοέμβρη 7 π.μ. - 3.30 μ.μ. «Speedex» Κηφισιάς (Σενέκα 24).

Κυριακή 16 Νοέμβρη 10 π.μ. - 5 μ.μ. στο ΕΚΑ (Γερανίου 28, Αθήνα).

Η Ενωση Ελεγκτών - Λογιστών (ΕΛΕΠΑ)

Μέχρι τις 16 Νοέμβρη πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες της ΕΛΕΠΕΑ, με το εξής πρόγραμμα:

Σήμερα Τετάρτη: 1 μ.μ. - 9 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Ενωσης (Κάνιγγος 27, Αθήνα), 1 μ.μ. - 6 μ.μ. στην εταιρεία ΣΟΛ (Φωκίωνος Νέγρη 3) και 1 μ.μ. - 9 μ.μ. στο Περιστέρι, στο δημοτικό κατάστημα Κ30 (σταθμός Μετρό «Περιστέρι», έναντι Ευαγγελίστριας).

Αύριο Πέμπτη: 1 μ.μ. - 9 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Ενωσης (Κάνιγγος 27), 1 μ.μ. - 9 μ.μ. στη Νίκαια (ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, Κύπρου 27 & Ηλιουπόλεως) και 1 μ.μ. - 9 μ.μ. στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας 46).

Παρασκευή 14 Νοέμβρη: 1 μ.μ. - 9 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Ενωσης (Κάνιγγος 27) και 1 μ.μ. - 9 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά (Ομηρίδου Σκυλίτση 9).

Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος

Μαζικό κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος στις εκλογές του, που θα πραγματοποιηθούν από 13 μέχρι 18 Νοέμβρη στην Αθήνα και στα παραρτήματα του Συλλόγου σε διάφορες πόλεις της χώρας (βλ. και σελ. 31).

Συνέλευση σε «Vodafone - 360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές

Επίσης, σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση προχωρά το Σωματείο σε «Vodafone - 360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές αύριο Πέμπτη, στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία της ΟΓΕ (Βερανζέρου 1, 4ος όροφος).

Στο Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής

Σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 16 Νοέμβρη, στις 10 π.μ. στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας (πλατεία Κάνιγγος, Βερανζέρου 1, 2ος όροφος) καλεί το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων ν. Αττικής. Στόχος της συνέλευσης είναι μεταξύ άλλων να ανοίξει η συζήτηση στον κλάδο «για το πως θα μπει φρένο στην εργοδοτική αυθαιρεσία, θα διεκδικήσουμε αυξήσεις στα μεροκάματα, θα δουλεύουμε με ασφάλεια, θα διασφαλίζεται το ωράριό μας».