ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Στα χέρια των εργαζομένων το σχέδιο της αγωνιστικής κλιμάκωσης

Σήμερα οι συσκέψεις σε Αθήνα και Λάρισα | Με επιτυχία χθες στην Πάτρα, μπροστά στο Πολυτεχνείο

Σταθμός στην κλιμάκωση της αγωνιστικής δράσης των συνδικάτων είναι οι συσκέψεις που πραγματοποιούνται για να οργανωθούν τα βήματα της επόμενης περιόδου.

Σήμερα Τετάρτη η «καρδιά» της εργατικής τάξης χτυπάει στην Αθήνα και στη Λάρισα, παίρνοντας την αγωνιστική σκυτάλη από τις χθεσινές συσκέψεις σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

«Καμία αναμονή», είναι το κάλεσμα που απευθύνουν Σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις απεργίες της 1ης και της 14ης Οκτώβρη. Το σύνθημα αυτό γίνεται κάλεσμα οργάνωσης και αγώνα κόντρα στην προσπάθεια να γίνουν οι εργαζόμενοι «θεατές» και «παρατηρητές» των εξελίξεων.

Με το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την εργασιακή εξόντωση να έχει γίνει νόμος, στο επίκεντρο βρίσκεται η πάλη για τον εργάσιμο χρόνο, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για να μπαίνουν εμπόδια στην προσπάθεια της εργοδοσίας να επιβάλει το νέο ξεχαρβάλωμα στους χώρους δουλειάς.

Στην Αθήνα η σύσκεψη των σωματείων θα γίνει σήμερα στις 6.30 μ.μ. στον κινηματογράφο «Studio» (Σταυροπούλου 33, πλατεία Αμερικής).

Στη Λάρισα το Εργατικό Κέντρο καλεί στις 6.30 μ.μ. στην ισόγεια αίθουσα των γραφείων του.

Στην Καβάλα την Πέμπτη 13 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα της ΟΕΒΕΚ.

Στην Κοζάνη την Κυριακή 16 Νοέμβρη, στις 6 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Καλεί το Σωματείο Εργαζομένων και Εργατοτεχνιτών στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) από κοινού με τον Σύλλογο Ανέργων και Ανάπτυξης Αγίου Δημητρίου, με αφορμή το επικείμενο κλείσιμο του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, συνολικά των λιγνιτικών σταθμών και ορυχείων.

Πάτρα: Μαχητικά σε κάθε χώρο δουλειάς τα σωματεία και το Εργατικό Κέντρο

Κάλεσμα απειθαρχίας στους αντεργατικούς νόμους της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, με οργάνωση της πάλης στους χώρους δουλειάς, μετονγια τοναπηύθυνε τοσε μαχητική σύσκεψη που πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτης.

Στα γραφεία του βρέθηκαν αντιπροσωπείες συνδικάτων, φοιτητικών συλλόγων, νεολαιίστικοι και μαζικοί φορείς, καθώς και αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής. Από τη διοίκηση του ΕΚΠ έγινε ταυτόχρονα μαζικό κάλεσμα συμμετοχής στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη, στις 5.30 μ.μ., με συγκέντρωση στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και Μαιζώνος.

Αποτιμώντας εισηγητικά τις 24ωρες απεργιακές μάχες την 1η και στις 14 Οκτώβρη ενάντια στο 13ωρο, η Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου, γενική γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, επεσήμανε την παρακαταθήκη που έμεινε από τη συμμετοχή εργαζομένων σε αυτές από μια σειρά κλάδους, όπως το Μέταλλο, οι Κατασκευές κ.λπ., καθώς και ότι δεν πέρασαν τοπικά τα αφηγήματα της κυβέρνησης ΝΔ και της εργοδοσίας.

«Στόχος το επόμενο διάστημα πρέπει να είναι να δυναμώσει το μέτωπο ενάντια στην κυβέρνηση αλλά και στο σύνολο των δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα που έχουν νομοθετήσει απέναντι στα δικαιώματά μας», τόνισε, μιλώντας συγκεκριμένα για «τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ του ΣΥΡΙΖΑ, παλιού και "rebranded", αλλά και των άλλων υποτιθέμενων αντισυστημικών».

Κάλεσε σε πάλη ενάντια σε όλους όσοι καλλιεργούν την ηττοπάθεια και απέναντι στον απαράδεκτο νόμο για το 13ωρο, σε όλους όσοι βάζουν πλάτη για την εφαρμογή του, και σε άλλο σημείο ανέφερε συγκεκριμένα για την Πάτρα:

«Ηδη από τις πρώτες μέρες η εργοδοσία δείχνει τα δόντια της. Στην Πάτρα, μια βδομάδα περίπου μετά την απεργία ανακοινώθηκε στους πωλητές της "Λουξ" (Μαρλαφέκα) ότι αν δεν δεχτούν να γίνουν 6ήμεροι από 5ήμεροι, τότε θα απολυθούν. Και αυτό έγινε γραπτώς... Βλέπετε ότι μέσα και από αυτό πέφτει στο κενό το ψέμα της Κεραμέως ότι οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν, ότι δεν μπορεί να τους απολύσει ο εργοδότης αν αρνηθούν το ξήλωμα του ωραρίου τους.

Αντίστοιχη προσπάθεια εφαρμογής του νόμου έχουμε και στα "Lidl", στις αποθήκες, όπου καταγγελίες λένε ότι η επιλογή των ημερομηνιών για καλοκαιρινή άδεια που γίνεται με αίτηση από τώρα είναι διάρκειας μίας εβδομάδας και όχι δύο. Αυτά τα παραδείγματα επιβεβαιώνουν ότι η συγγραφή του νομοσχεδίου έχει γίνει από τους εργοδότες».

Μίλησε και για τους κινδύνους εργατικών «ατυχημάτων», που οξύνονται κάτω από αυτές τις συνθήκες στους χώρους δουλειάς, με πρόσφατο παράδειγμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό 49χρονου εργαζόμενου στα Κουνελαίικα Αχαΐας, υπογραμμίζοντας τη γύμνια της έλλειψης των μέτρων υγιεινής στους χώρους δουλειάς.

Στάθηκε επίσης στις εξελίξεις τοπικά στο Εμπόριο, καταγγέλλοντας το ερωτηματολόγιο του Εμπορικού Συλλόγου προς τους εμπόρους αν «θέλουν τη διεύρυνση ωραρίου και την προσθήκη άλλης μίας Κυριακής στις γιορτές». Προειδοποίησε ότι θα βρουν απέναντι τους εργαζόμενους και υπογράμμισε:

«Δεν σβήνουμε τις μηχανές... Τώρα είναι αναγκαίο να τις φουλάρουμε και να γκαζώσουμε για να μπλοκαριστεί αυτό το νομοσχέδιο στην πράξη. Να γίνει πράξη αυτό που λέμε, το νομοσχέδιο να μείνει στα χαρτιά.

Να είμαστε εκεί σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα. Σε κάθε προσπάθεια της εργοδοσίας να εφαρμόσει το νέο τερατούργημα, αλλά και αυτά των προηγούμενων. Να βάζουμε πλαίσια πάλης διεκδικητικά. Να φτιάξουμε νέα σωματεία σε κάθε επιχείρηση, νέες σωματειακές επιτροπές, που θα είναι "τα μάτια και τα αυτιά μας" σε κάθε χώρο δουλειάς».

Κάλεσε δε σε αγωνιστική ετοιμότητα για το νομοσχέδιο που ετοιμάζουν κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας για τις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις, με βάση Οδηγία της ΕΕ, καθώς και για τον νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό.

Στάθηκε ακόμα στα επίκαιρα μηνύματα και συνθήματα του Πολυτεχνείου, καλώντας σε συμμετοχή στις αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις ώστε να καταδικαστούν η εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, οι σχεδιασμοί των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ για λογαριασμό της αστικής τάξης και η στήριξη της κυβέρνησης και των κομμάτων.

Παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή έγιναν στη σύσκεψη και από αντιπροσωπείες συνδικάτων, φοιτητικών συλλόγων και μαζικών φορέων.