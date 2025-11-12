ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Θωρακίζοντας το πνεύμα και το γράμμα της Οδηγίας για τη συμπίεση των μισθών

Μία ακόμα απόφαση εκδόθηκε χθες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτήν τη φορά για τον κατώτατο μισθό, θωρακίζοντας ακόμα περισσότερο το αντεργατικό πνεύμα της Οδηγίας 2022/2041 της ΕΕ για τη διαμόρφωση των λεγόμενων «επαρκών μισθών». Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω Οδηγία έδινε τη «γραμμή» στα κράτη - μέλη της ΕΕ σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού (άρθρο 5 παρ. 2), αλλά και τη δυνατότητα προσαρμογής του με βάση τον πληθωρισμό της κάθε χώρας, την αγοραστική δύναμη και τον «διάμεσο μισθό».

Ετσι, ύστερα από προσφυγή της Δανίας και της Σουηδίας το Δικαστήριο έρχεται να αφαιρέσει την παράγραφο 2 του άρθρου 5 για τα «ενιαία κριτήρια καθορισμού του κατώτατου μισθού» στα κράτη - μέλη, ενώ σε σχέση με την απαγόρευση μείωσης του κατώτατου μισθού στο άρθρο 5 παρ. 3, το αφήνει ανοιχτό στην κάθε χώρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Αφαιρεί δηλαδή ακόμα και την περικοκλάδα της υποτιθέμενης «ρήτρας μη μείωσης» μισθών, που ήταν ψωμοτύρι στα στόματα των κυβερνήσεων και των ευρωενωσιακών κομμάτων, στην προσπάθειά τους να εξωραΐζουν την πολιτική της ΕΕ στους μισθούς.

Τέλος, παραμένουν «το 50% του μέσου μισθού και το 60% του μέσου μισθού ως βασικά σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση της επάρκειας», σύμφωνα με την Οδηγία.

Το πνεύμα της ΕΚ/2022/2041 μιλά για βιωσιμότητα των μισθών που καθορίζεται από τους δείκτες της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης της παραγωγικότητας, τόσο σε επίπεδο κλάδων όσο και στο σύνολο της ΕΕ. Τα περιβόητα «όρια αξιοπρέπειας» λοιπόν γίνονται λάστιχο, ανάλογα με τις ανάγκες θωράκισης της κερδοφορίας των ομίλων, δηλαδή δεν συναντιούνται πουθενά με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Στόχος η ανταγωνιστικότητα

Στην Ελλάδα, θυμίζουμε, ο κατώτατος μισθός καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση με βάση τον νόμο Βρούτση - Αχτσιόγλου, ενώ πέρυσι τον Δεκέμβρη η κυβέρνηση της ΝΔ ολοκλήρωσε το έγκλημα με τον νόμο που ψήφισε για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού με βάση την παραπάνω Οδηγία.

Πιο συγκεκριμένα, από το 2028 ο καθορισμός του κατώτατου μισθού θα γίνεται κάθε χρόνο μέσω μαθηματικού τύπου - «κόφτη», με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία.

Μάλιστα η κυβέρνηση ψηφίζοντας τον σχετικό νόμο προπαγάνδιζε τη «ρήτρα μη μείωσης» των μισθών, όμως την ίδια στιγμή θέσπισε μια σειρά εξαιρέσεις που προβλέπουν το πάγωμα και τη μείωσή τους, όπως άλλωστε έρχεται σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να κατοχυρώσει. Οι «εξαιρέσεις» που προβλέπει ο νόμος της ΝΔ συνδέονται με τη «σημαντική ύφεση της οικονομίας», τη «σημαντική απόκλιση του εθνικού πληθωρισμού από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας», τη «σημαντική ανισορροπία στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών» και τη «σημαντική αύξηση του ποσοστού της ανεργίας». Δηλαδή οι «κόφτες» μπορούν να ενεργοποιούνται ανά πάσα ώρα και στιγμή, αφού τέτοιες περιπτώσεις είναι «κανονικότητα» και όχι εξαιρέσεις στην καπιταλιστική οικονομία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρώτη - πρώτη έσπευσε η σοσιαλδημοκρατία να χαιρετίσει τη σχετική αντεργατική απόφαση. Τόσο η Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, στην οποία ανήκει το ΠΑΣΟΚ, όσο και η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), μέλος της οποίας είναι η ΓΣΕΕ, κάνουν λόγο για ...ιστορική νίκη των εργαζομένων, καλώντας τα κράτη - μέλη να εναρμονιστούν με το πνεύμα της Οδηγίας. Γιατί πανηγυρίζουν; Επειδή το Δικαστήριο δίνει το «ελεύθερο» στα κράτη - μέλη να θεσπίζουν τα ίδια κριτήρια της συμπίεσης των μισθών, δηλαδή τους «κόφτες», όπως έχει ήδη κάνει στη χώρα μας η κυβέρνηση της ΝΔ!