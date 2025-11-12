Με την ενότητα δράσης, με τα σωματεία στον αγώνα απέναντι σε κράτος και κυβέρνηση

Την ανάγκη ενότητας και δράσης του ταξικού εργατικού κινήματος απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές και στην επίθεση του κεφαλαίου ανέδειξε ο Γιώργος Πέρρος, χαιρετίζοντας τη σύσκεψη εκ μέρους της Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Τόνισε επίσης τη σημασία της συμμετοχής των εργαζομένων στις συλλογικές διαδικασίες και στη δημιουργία νέων συνδικάτων.

«Εδώ δεν έχουμε τα ολογράμματα», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τα αποκρουστικά σόου των ημερών, και πρόσθεσε πως «εμείς είμαστε εδώ, οι εργάτες, οι γιατροί, οι εργαζόμενοι στα γραφεία, στις επικοινωνίες».

Σχετικά με το νομοσχέδιο για το 13ωρο θύμισε ότι η κυβέρνηση ακόμα και μετά την ψήφισή του είχε δώσει εντολή στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο «να συνεχίσει να κάνει εκπομπές για το νομοσχέδιο που ήδη είχε ψηφιστεί στη Βουλή για το 13ωρο. Γιατί; Επειδή έφαγε μεγάλη "σφαλιάρα" από το ταξικό εργατικό κίνημα. Τέτοια ήταν η επιτυχία της απεργίας, της δράσης των συνδικάτων, του ταξικού εργατικού κινήματος. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε».

Γι' αυτό, κάλεσε τα σωματεία να κρατήσουν τις μηχανές «αναμμένες», όχι απλά «ζεστές», επισημαίνοντας την ανάγκη να μπλοκάρουν το 13ωρο στην πράξη σε κάθε χώρο δουλειάς. Τόνισε μάλιστα ότι πέρα από την κυβέρνηση «έχουμε απέναντι μας ένα ολόκληρο αστικό κράτος».

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν αναφέρθηκε στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη, λέγοντας ότι οι Παλαιστίνιοι τους καλωσόρισαν με τη φράση «καλώς ήλθατε στη δεύτερη σας πατρίδα», γιατί γνώριζαν καλά τη δράση του ταξικού κινήματος στην Ελλάδα απέναντι στη γενοκτονία από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. «"Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί αγαπάμε τη ζωή", μας είπαν οι Παλαιστίνιοι, και ξέρετε τι μας ζήτησαν; Να συνεχίσουμε να μπλοκάρουμε την αποστολή όπλων, όπως στο λιμάνι του Πειραιά... "Κάθε σφαίρα που σταματάτε, ένα παιδί συνεχίζει να χαμογελάει". Θα συνεχίσουμε την αλληλεγγύη, για να συνεχίσουν και αυτοί την αντίσταση απέναντι στα σχέδια του κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του για τη Μέση Ανατολή!», τόνισε ο συνδικαλιστής του ΠΑΜΕ.