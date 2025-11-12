Πλούσια πείρα από την οργάνωση της πάλης, αποφασιστικότητα για τη συνέχεια

Οργανώνονται οι εμποροϋπάλληλοι μπροστά στην «εορταστική» εξόντωση

Η πλούσια πείρα από τους αγώνες των σωματείων, την κατάσταση που επικρατεί στη ζούγκλα της αγοράς εργασίας και την αντιπαράθεση με την εργοδοσία στους χώρους δουλειάς βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στη χθεσινή μεγάλη σύσκεψη.

Ο Νίκος Μπιτζιλής, μέλος του ΔΣ της Ενωσης Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στις μάχες που έχουν μπροστά τους οι εμποροϋπάλληλοι, ειδικά ενόψει της εορταστικής περιόδου, και στον σχεδιασμό του σωματείου για συντονισμό με τα επιχειρησιακά, για περιοδείες και παρεμβάσεις ώστε να δημιουργηθούν εστίες αντίστασης σε χώρους δουλειάς, ανακοινώνοντας κεντρική παρέμβαση με αφορμή την «Black Friday» και το εορταστικό ωράριο.

Οπως είπε, πρόκειται για «τσάκισμα του εμποροϋπαλλήλου σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Τρεις Κυριακές ανοιχτά μέσα στον Δεκέμβρη, άλλη μια τον Νοέμβριο, μπροστά και στην "Βlack Friday", που στην ουσία έχει μετατραπεί σε "Black Week" ("Μαύρη Βδομάδα"), και με τους δήμους να εφαρμόζουν ένας - ένας την απαράδεκτη "γιορτή" της "Λευκής Νύχτας", έχουμε μπροστά μας το ακόμα μεγαλύτερο ξεζούμισμα των εργαζομένων και την ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία των ομίλων».





Με νέα σωματεία σε σημαντικές μάχες

Στα παραπάνω πρόσθεσε τις 6ήμερες συμβάσεις, τα σπαστά ωράρια και τα «καλούδια» που περιέχει ο απαράδεκτος νόμος που ψηφίστηκε, οπότε «ο εμποροϋπάλληλος θα δουλεύει μέσα στον Δεκέμβρη μέχρι και 17 μέρες συνεχόμενα, και σε πολλές περιπτώσεις 13 ώρες την ημέρα. Και όλα αυτά χωρίς καμία άδεια... Αυτοί είναι οι νόμοι τους και έχουν απορριφθεί από το σύνολο των εργαζομένων».

Ο Γιώργος Γουδέβενος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην «Εγνατία Οδό ΑΕ», αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης για «λουκέτο» στην επιχείρηση, «αφού τα βρήκε με τον ολιγάρχη» όπως σημείωσε. «Θα παλέψουμε για να παραμείνει ο φορέας, ως φορέας διαχείρισης δημόσιων υποδομών», σημείωσε. «Θα συμμετέχουμε και στους αγώνες, και για τα υπόλοιπα αιτήματα μαζί με τους εργαζομένους, γιατί προφανώς οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η ακρίβεια μας αφορούν όλους».

Ο Νίκος Μυρωνίδης, γραμματέας του Συνδικάτου Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας, χαιρέτισε τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του σωματείου, όπου οι ταξικές δυνάμεις είχαν άνοδο 70% σε ψήφους, και αναφέρθηκε στην ανάγκη για ΣΣΕ με αύξηση σε μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Απέναντι δε στην «απογείωση της εκμετάλλευσης», τόνισε ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου «έχουμε αυξημένη ευθύνη αλλά και δυνατότητα να ακουστούν τα αιτήματά μας. Να δημιουργήσουμε σωματεία επιχειρησιακά και να ορίσουμε τις δικές μας επιχειρησιακές ΣΣΕ, με ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, σταθερότητα στα ωράρια, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Ηδη στη μάχη των απεργιών και των εκλογών ξεκίνησε η δημιουργία 2 επιχειρησιακών σωματείων, και είναι σε εξέλιξη η δημιουργία Συνδικάτου Μετάλλου στον νομό Κιλκίς, όπου και συγκεντρώνονται χιλιάδες μεταλλεργάτες».

Ο Νίκος Οκουμούσης, γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στην πείρα από τις απεργίες την 1η και στις 14 Οκτώβρη, όπου μέσα από την παρέμβαση του Συνδικάτου, αλλά και την τεράστια εναντίωση των οικοδόμων στη 13ωρη εργασία, έκλεισαν τα μεγαλύτερα εργοτάξια της πόλης και ένας σημαντικός αριθμός μικρών εργοταξίων - γιαπιών και συμβατικής οικοδομής.

«Από την πρώτη στιγμή εξηγήσαμε ότι 13 ώρες στην οικοδομή σημαίνει περισσότερα εργατικά "ατυχήματα", σημαίνει μηδενικός ελεύθερος χρόνος, σημαίνει μεγαλύτερη εξαθλίωση για εμάς και περισσότερα κέρδη για τα αφεντικά μας. Ετσι, όταν πήραμε απόφαση για την πρώτη απεργία, είχε συζητηθεί ήδη σε ένα μεγάλο μέρος του κλάδου και μας βοήθησε να το ανοίξουμε ακόμα καλύτερα μπροστά στον σχεδιασμό μας. Κάναμε συνελεύσεις μέσα στα εργοτάξια ώστε να παρθεί απόφαση για συμμετοχή στην απεργία από όλους τους εργαζομένους. Γι' αυτόν τον λόγο έγινε προσπάθεια από τον μηχανισμό της εργοδοσίας, με την απειλή της αστυνομίας στο Flyover, να τρομοκρατηθούν οι απεργοί, όμως οι προσπάθειές τους έπεσαν στο κενό. Από αυτό το παράδειγμα βγαίνει και το συμπέρασμα ότι δυσκολεύουμε την εργοδοσία, όπου έχουμε παρέμβαση, και πρέπει να γενικευτεί η καλή μας παρουσία σε όλους τους χώρους εργασίας».

Στον αγώνα ενάντια στην εμπορευματοποίηση της Υγείας

Η Ρούλα Γεωργιάδη, μέλος του ΔΣ της ΕΝΙΘ, εξέφρασε την αντίθεση των νοσοκομειακών ιατρών στην εμπορευματοποίηση της Υγείας, με αφορμή και την πρόσφατη απεργία τους. Κατήγγειλε τις κυβερνητικές πολιτικές που οδηγούν σε κλειστές χειρουργικές αίθουσες και ελαστικές σχέσεις εργασίας, αναδεικνύοντας την οργανωμένη δράση των σωματείων για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη. Και επεσήμανε την ανάγκη για μαζικές προσλήψεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και η ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας.

Αναφέρθηκε επίσης σε πρωτοβουλίες της ΕΝΙΘ, όπως η δημιουργία κινηματογραφικής ομάδας αλλά και το πρόσφατο 1ο Φεστιβάλ της, στηρίζοντας μια σειρά πλευρές της ζωής των εργαζομένων. «Συνεχίζουμε μέσα από το σωματείο μας με εγγραφές, ειδικά μπροστά στις αρχαιρεσίες που έχουμε την επόμενη βδομάδα, για ζωή και δουλειά στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Για να μπορούμε να κοιτάμε περήφανα τους ασθενείς στα μάτια και όχι στην τσέπη», τόνισε.

Αναμέτρηση με την ομηρία και την επίθεση στο εισόδημα

Ο Κώστας Μητσόπουλος, Γραμματέας του Συλλόγου Επιτυχόντων στον Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2022, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει την πρόσληψη επιτυχόντων από τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό, με μόνο το 19% να προχωρά στην επόμενη φάση, παρά την υποστελέχωση δημόσιων υπηρεσιών. Και, αποκαλύπτοντας την υποκρισία της κυβέρνησης, σημείωσε ότι «θα συνεχίσουμε την πλήρη δικαίωσή μας», ενώ κάλεσε και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 21 Νοέμβρη στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Βασίλης Ρέβας, πρόεδρος των Συνταξιούχων ΙΚΑ ν. Θεσσαλονίκης, αφού χαιρέτισε τη σύσκεψη, αναφέρθηκε στην πείρα από τους αγώνες των συνταξιούχων, σε συμπόρευση με τα εργατικά σωματεία, απέναντι στη βαρβαρότητα της πολιτικής της κυβέρνησης. Σημείωσε ότι τα προβλήματα που κουβαλούν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι δεν δημιουργούνται λόγω ανικανότητας της κυβέρνησης ή κάποιου υπουργού, αλλά είναι αποτέλεσμα του ότι ο πλούτος που παράγουν οι πολλοί κλέβεται από τους λίγους. «Δρούμε σε αρνητικούς συσχετισμούς, όμως η Ιστορία δεν είναι ποτέ ακίνητη», είπε κλείνοντας.

Διεκδίκηση ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις, κόντρα στην πολιτική της ΕΕ που τις υπονομεύει

Ο Πέτρος Σημάδης, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), αναφερόμενος στην περιβόητη νέα Οδηγία της ΕΕ για τις ΣΣΕ ανέδειξε ότι σύμφωνα με αυτήν την πολιτική «οι μισθοί μας θα πρέπει να χωράνε στο κουτάκι της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στην εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, και όταν δεν το κάνουν, διά νόμου θα παγώνουν». Γι' αυτό και τόνισε ότι οι εργαζόμενοι χρειάζεται να απαντήσουν μπροστά σε αυτό το νέο χτύπημα:

«Πρώτον: Πλατιά ενημέρωση με συλλογικές διαδικασίες για το τι είναι αυτή η Οδηγία. Με την πείρα και από τις προηγούμενες μάχες, να μην επιτρέψουμε να πιάσουν τα ψέματα κυβέρνησης, εργοδοσίας, βολικής αντιπολίτευσης.

Δεύτερον: Οργάνωση για να επιβάλουμε ΣΣΕ με πραγματικές αυξήσεις και δικαιώματα. Με πλατιά συζήτηση σχετικά με τα αιτήματά μας, με σχέδιο κλιμάκωσης σε κάθε χώρο και κλάδο.

Τρίτον: Αγώνας για αλλαγή συσχετισμών σε κάθε σωματείο, και στο ΕΚΘ. Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να βρίσκονται στο τιμόνι του Εργατικού Κέντρου της πόλης μας δυνάμεις που τους εκφράζει αυτό που έλεγε πριν λίγες μέρες ο πρόεδρός του: "Διεκδικούμε από τους εργοδότες να θεωρούν ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και όχι απέναντι. Εχουμε κοινούς στόχους, κοινό βηματισμό. Δεν πρέπει να μας αντιμετωπίζουν ως το πρόβλημα, αλλά ως μέρος της λύσης του". Τώρα να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να πετάξουμε έξω από τα σωματεία μας αυτούς που κάθονται στο τραπέζι του "κοινωνικού διαλόγου" και βάζουν υπογραφή εξ ονόματός μας στη σφαγή μας».

Ο Μάριος Καρεκλάς, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας, αναφέρθηκε αρχικά στα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του Σωματείου, με την ανάδειξη της ΕΣΑΚ ως πρώτης και αυτοδύναμης (βλ. σελ. 19) και με πολλές νέες εγγραφές εργαζομένων από χώρους δουλειάς. Οπως είπε, «τώρα μεγαλώνει η ανάγκη για συντονισμό και για οργάνωση μέσα στους χώρους δουλειάς. Πρωτοπόροι εργαζόμενοι, όπως είναι οι συνάδελφοι στον όμιλο "Σαμάρα και συνεργάτες", δημιούργησαν επιχειρησιακό σωματείο στη μεγαλύτερη μελετητική συμβουλευτική εταιρεία της Ελλάδας».

Ο Γιώργος Ριμπάς, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Μετρό Θεσσαλονίκης, μετέφερε την πλούσια πείρα από τις μάχες που έδωσε το Σωματείο παρά το γεγονός ότι έχει μόνο έναν χρόνο που ιδρύθηκε. Οπως είπε, η μεγάλη συμμετοχή ιδιαίτερα στην πρώτη απεργία του Οκτώβρη ανέδειξε το ποιοι κινούν τις μηχανές, προσθέτοντας μάλιστα ότι αρκετοί εργαζόμενοι στο Μετρό δούλευαν ήδη 12 ώρες. «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στα ΜΜΜ, συνεχίζουμε να μπαίνουμε μπροστά για μέτρα ασφαλείας, για ένα αξιόπιστο Μετρό, μαζί με τους εργαζόμενους της πόλης», είπε κλείνοντας.

Τέλος η Κατερίνα Ποντίκα, μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΗΠ, τόνισε ότι η μάχη στον κλάδο για καλύτερους όρους ζωής συνεχίζεται με στόχο την υπογραφή κλαδικής Σύμβασης, αναδεικνύοντας τα ρεκόρ κερδοφορίας στις επιχειρήσεις του κλάδου, που δεν συμβαδίζουν σε καμία περίπτωση με τις ανάγκες των εργαζομένων. Και κάλεσε τους εργαζόμενους στον κλάδο να έρθουν σε επαφή με το σωματείο και να συμμετάσχουν στις επικείμενες εκλογές του, για να παλέψουν από καλύτερους όρους το επόμενο διάστημα.